La canasta que mide la pobreza subió más del 4% en agosto y una familia necesitó casi $940.000 para no ser pobre

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó 9.886,66 para superar el umbral de pobreza en agosto de 2024: 4,4% más que el mes previo y 230,1% interanual https://t.co/b6C4CJLD89 pic.twitter.com/TTHuZz5Qiq — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 11, 2024

En agosto, una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad necesitó reunir ingresos por 939.887 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Asimismo, para no ser considerados en situación de indigencia, esa misma familia necesitó reunir ingresos por 421.474 pesos.En cambio, para un grupo familiar integrado por cinco personas, el costo de vida para no ser pobre fue equivalente a 988.554 pesos. Mientras tanto, el indicador que mide la indigencia para el mismo parámetro familiar fue de 443.298 pesos.Esto significa que la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,9% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 4,4%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron del 222,7% y 230,1%, en términos interanuales. En el año acumulan incrementos del 75,1% y 89,6%, respectivamente.Con un dato inesperado para el Gobierno, la inflación de agosto registró un alza del 4,2% y se aceleró respecto al mes anterior, a contramano de las previsiones que se habían difundido en las últimas semanas. Los precios se dispararon un 236,7% en la comparación interanual. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 94,8%.