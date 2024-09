El FMI desplazó a Rodrigo Valdés de negociaciones con Argentina: era el adversario de Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desplazó este jueves a Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental, de las negociaciones del programa con Argentina. Su lugar será ocupado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja.Había sido acusado por el presidente Javier Milei de no querer "el bien" para el país.“Para apoyar de la mejor manera el compromiso constructivo con las autoridades argentinas, el director del Departamento de la Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, ha delegado completamente las negociaciones del programa a Luis Cubeddu, el subdirector del Departamento de la Hemisferio Occidental y Ashvin Ahuja, Jefe de la Misión para Argentina, cuyo trabajo está siendo supervisado por las autoridades del Fondo”, anunció este jueves en conferencia de prensa la directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, según supo el portal Ámbito.La salida de Valdés de las negociaciones con Argentina ocurren luego de que el jefe de Estado lo cuestione a mediados de julio. En una entrevista en el canal de streaming Neura, Milei hizo un duro cuestionamiento al director: "Fue ministro de Economía de Bachelet y causó un desastre en Chile, que además es Foro de San Pablo"."El jefe de la misión del Fondo es malicioso, no quiere que a la Argentina le vaya bien. Cumplimos de sobremanera las metas y no muestran ninguna colaboración", continuó el Presidente en su momento.Un mes después, Milei volvió a criticar al director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, a quien, sin nombrarlo, trató de "irresponsable" por los puts (bonos) del Banco Central.