Kicillof: "El Gobierno nacional no va a ser recordado por un Premio Nobel sino por el gas pimienta que le tiraron a una nena"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este sábado un plenario de la Quinta Sección en Mar Chiquita, donde habló de "construir una alternativa de futuro" y de "mejorar para volver". También realizó fuertes críticas a la administración libertaria: "Lo que Milei llama casta es el pueblo”."Tenemos que. La libertad solo es posible con justicia social. No se trata de volver mejores sino de mejorar para volver. La Provincia se organiza porque la patria no se vende", remarcó el mandatario ante un plenario multitudinario, del cual participaron funcionarios bonaerenses, intendentes y dirigentes del interior.En ese sentido, manifestó: "Nos oponemos a Milei no solo por una cuestion partidaria sino también porquetanto a la provincia de Buenos Aires como al resto de las provincias".Aunque afirmó que el Gobierno nacional ataca "con más ferocidad a la provincia de Buenos Aires porque "lo toma como venganza o revancha". "El pueblo de la Provincia no lo votó y perdió las elecciones. Por eso no es contra el gobernador o los intendentes es contra el pueblo bonaerense", enfatizó."Ganamos la elección prometiendo a los bonaerenses que nuestras prioridades iban a seguir siendo la salud, la educación, la producción y el trabajo. Podemos mirar a los ojos a nuestro pueblo y decirle que nos dieron el mandato y la instrucción de defender a nuestra provincia y a su gente, y eso es lo que estamos haciendo hoy junto a todos los intendentes", argumentó.Y agregó: "Tengo la convicción de que el pueblo sabe muy bien que las dificultades que tienen que ver con la política nacional tiene un responsable único y exclusivo: Javier Milei""El gobierno nacional va a ser recordado no por un Premio Nobel que nunca le van a dar o por ser el libertario más importante del mundo sino como de manera canalla y cobarde le dieron palos a los viejos cuando reclamaban por la jubilación y los remedios, y como le tiraban gas pimienta a una nena de 10 años", afirmó Kicillof, y remató:"Su gabinete está compuesto en los cargos principales con los que salieron terceros en la elección.", señaló.De ese modo, concluyó en que "este encuentro multitudinario nos tiene que dejar una tarea, que es ir a buscar a cada uno de los sectores, grupos, personas, familias que están sufriendo estas politicas y sumarlas porque si hay algo que está prohibido en esta Provincia es resignarse y alejarse del pueblo. Vamos a estar con las bases y construir de abajo para arriba".