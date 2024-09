La cadena nacional de Milei perdió contra una película de detectives clase B

el discurso del mandatario libertario perdió en encendido contra películas de las denominadas "clase B"

El desplome en los índices de rating que todo el mundo pudo atestiguar durante la jornada del domingo a la noche, cuando el presidentepresentó en el Congreso el presupuesto 2025 con escasas definiciones económicas y muchas fijaciones conceptuales políticas, posicionó este lunes la cuestión y, entre otros datos, dejó claro queDel análisis del rating surge que, por ejemplo,Fuera de la ley es una película de 2019 protagonizada por la actriz Naomie Harris que costó unos USD 12 millones, lo cual significa que ingresa en lo que se conoce como películas de clase B o de bajo presupuesto (entre 0 y USD 15 millones de inversión aproximadamente).En el caso de Telefé, alrededor de la mitad de los espectadores que estaba viendo Duro de Matar 2, una película de un poco más de fuste que la anterior aunque bastante antigua, decidió cambiar de canal apenas flameó la bandera argentina que anunció el inicio del mensaje del "León" Milei.Con la cadena nacional finalizada, los canales de aire recuperaron audiencia de inmediato: en el caso de Telefé lo hizo con Escape Perfecto, que trepó a más de 8 puntos; mientras que el caso testigo de El Trece, volvió a automáticamente a los 5 puntos que tenía con la película clase B pero en este caso con La guerra del mañana, con el protagonismo de Chris Pratt.Así las cosas,. La tv abierta cayó 10,5 puntos en solo 5 minutos desde el momento en el que empezó a hablar el presidente.Horas antes de la cadena nacional de Milei, la periodista acreditada en Casa Rosada, portadora de la mirada oficial muy frecuentemente a través de off the records, decía que en el Gobierno no querían "afectar el debut de Susana Giménez" pero que "no se podrá quejar porque le dejaremos un rating de 50 puntos". No pasó.Hace unas horas,según la cual la cadena nacional "tuvo casi 30 puntos de rating" sumando "28 pts." de audiencia de TV abierta y cable y "17 pts." de audiencia de Youtube, con Ibope - que no mide YT - como fuente.Además, durante el vivo en el canal de Youtube de Casa Rosada, todo el tiempo los usuarios eran alrededor de seis mil, lo cual está lejos de la manipulada cuenta de 14 millones que publicaron los acólitos presidenciales.