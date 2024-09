El desempleo en la Ciudad se aceleró al 7,3% en el segundo trimestre, el nivel más alto en dos años

La tasa de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires creció del 6,8% al 7,3% en el segundo trimestre de 2024, su nivel más alto en dos años. De esta manera, el desempleo alcanzó a 124.500 porteños.Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), dentro de las zonas más golpeadas por el desempleo se encuentran el Sur de la Ciudad, con la tasa más alta en el orden del 11,4%, unos 3,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del promedio. Por su parte, el Centro porteño se ubica en el 6,4%y el Norte en el 5,4%.En el segundo trimestre de este año, la tasa de subocupación horaria registró el valor más alto de los últimos tres años (+10,9%), mientras que la población sub ocupada demandante representa poco más de la mitad de la población sub ocupada (50,6% vs. el 41,8%).La Población Económicamente Activa (PEA - 1.710.500), compuesta por la población ocupada más la desocupada, muestra una reducción interanual en su volumen del 1,9%, con dinámicas diferentes por sexo: la PEA femenina presenta una disminución de 4,3%, mientras que la masculina prácticamente se sostiene (+0,5%).En la Ciudad de Buenos Aires, el empleo formal continúa siendo un problema. En el segundo trimestre de 2024, la población ocupada que trabaja en condición de asalariada se ubica en el 71,3%, se trata de la marca más baja de la serie iniciada en 2014.Sin embargo, la población asalariada a la que le efectúan descuentos jubilatorios aumentó en la comparación interanual, pasó de 70,4% a 73,9%, quedando el porcentaje en el máximo de los últimos tres años para un segundo trimestre. No obstante, como la población ocupada se redujo, "el volumen de población asalariada con descuentos se mantiene sin cambios significativos respecto a 2023", resalta el informe.Prácticamente un cuarto de los ocupados se encuentra dentro de la población que trabaja por su cuenta (24,7%), la incidencia más alta de la serie. En valores absolutos, se observa un incremento interanual de 5,4%, "a contramano de la reducción en el total de población ocupada".