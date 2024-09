En el Gobierno ya se enojaron con "el modelo AFA (Tapia-Riquelme)" pese a que el "mileimacrismo" no puso lista

El modelo AFA (Tapia-Riquelme) consiste en cortar las libertades de elección. Buscan eternizarse en el poder y adueñarse de facto de los clubes. Por eso rechazan las SAD. Son los gerentes de la pobreza versión fútbol argentino... — Javier Lanari (@javierlanari) September 17, 2024

El gobierno de Javier Milei, con Mauricio Macri representando sus intereses similares desde las sombras, no se animó a presentar una lista opositora en las elecciones de AFA a través de los mandatarios de Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata, Andrés Fassi y Juan Sebastián Verón respectivamente, pero llamativamente salió a criticar la postulación de una lista única para la entidad madre del fútbol argentino que propone que el actual presidente de la organización, Claudio "Chiqui" Tapia, vaya por su tercer mandato acompañado por el titular de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.Está claro que ambos son enemigos tanto de Milei como de Macri, por lo que, pese a la escasez argumentativa, no sorprende la escalada de críticas que inició y seguirá.Por ahora no se expresó el presidente de la Nación pero sí mandó a hacerlo al número dos de Manuel Adorni, el subsecretario de Prensa y ex periodista Javier Lanari, quien no dudó en meter la tensión con la AFA por el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que quieren imponer Milei y Macri, que es rechazada por la organización con avala de la FIFA, y hasta lo mezcló con los lugares comunes de los trolls libertarios sobre la pobreza."El modelo AFA (Tapia-Riquelme) consiste en cortar las libertades de elección. Buscan eternizarse en el poder y adueñarse de facto de los clubes. Por eso rechazan las SAD. Son los gerentes de la pobreza versión fútbol argentino...", escribió el funcionario en X, sin ponerse colorado.Cabe recordarse que para las elecciones en AFA, que se llevarán a cabo vía Asamblea el 17 de octubre, podían inscribirse las listas que lo desearan, pero que este lunes a las 18 cerró el plazo y ninguna nómina opositora apareció. Días antes, Milei había recibido a Fassi y el titular de Talleres se había autoconstruido, en la conferencia de prensa posterior, como eventual competidor a través de un "modelo" distinto para el fútbol local. El otro posible representante opositor parecía ser la "Bruja" Verón, quien también se encarga de vez en cuando de cuestionar a Tapia desde X.Así las cosas, las versiones indican que el "arrugue" de Milei y Macri tiene que ver con que la estrategia será intentar suspender e impugar las elecciones a través de la IGJ, como ya se ha hecho.