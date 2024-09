Caputo cruzó a los gobernadores opositores que no fueron a la reunión de Presupuesto y los acusó de "perjudicar al país"

Buena reunión ayer con gobernadores. Es la primera vez que hay un debate serio por el presupuesto. Hay un cambio de época, no hay que desperdiciar esta oportunidad.

La mayoría de los gobernadores entienden la importancia de mantener las cuentas fiscales en equilibrio.

Por… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo , criticó a los gobernadores opositores que no fueron a la reunión con los mandatarios provinciales a debatir sobre el Presupuesto 2025 y los acusó de "perjudicar al país".“Buena reunión ayer con gobernadores.Hay un cambio de época, no hay que desperdiciar esta oportunidad”, consideró Caputo sobre la reunión con los mandatario provinciales y junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de su cuenta de X donde destacó también la actitud de los gobernadores: “La mayoría entienden la importancia de mantener las cuentas fiscales en equilibrio”.”, lanzó el ministro de Economía sobre los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no formaron parte de la reunión y se oponen al ajuste que pide el Gobierno. En ese sentido, agregó: “Son resabios de la vieja política que no quiere ceder poder para seguir estafando a los ciudadanos de bien”.Una de las grandes controversias fue el ajuste que pidió Milei a gobernadores e intendentes de 60 mil millones de dólares del presupuesto. El Presidente había sostenido el domingo, nuevamente, que la consigna central del Presupuesto 2025 -como la de este año- era el déficit cero. “A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, sostuvo Milei ante el Congreso.Fue el gobierno de Axel Kicillof uno de los primeros en rechazar el recorte ya que -a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco- la Provincia aclaró que no se plegará al ajuste que pide el Presidente. “”, advirtió Bianco en conferencia de prensa.Por su parte, el riojano Ricardo Quintela advirtió:. Nosotros vamos a garantizar que la gente perciba su salario en tiempo y forma, aumentar los salarios cuando podamos. Vamos a garantizar la estabilidad social”.Tras la reunión el gobernador de Chubut,, reveló que Caputo “relativizó ese número” y explicó en diálogo con Radio Mitre que se trata de un objetivo a largo plazo y no de una exigencia urgente. “Quedó claro, ese número no es (los USD 60.000 millones). Se relativizó. Es inaplicable, para algunas provincias del norte ese porcentaje representa la totalidad de la coparticipación. Y es injustificable". "Se relativizó y no lo contemplamos ni siquiera desde un principio”, remarcó respecto al pedido de Milei. Finalmente, el diputadoaclaró este martes que se trata de