Toto Caputo contradijo a Milei y Espert tuvo que blanquear que el ajuste exigido a las provincias es tres veces menor

Con poca audiencia y algunas afirmaciones falsas, Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 el domingo pasado y le pidió a los gobernadores un ajuste de 60.000 millones de dólares. Sin embargo,tuvo que salir a aclarar queEsta mañana, el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert señaló que el recorte de gastos a intendentes y gobernadores que pide el Gobierno es de 20.000 millones al explicar que el gasto público total, -es decir el gasto de Nación, las provincias y los municipios- alcanza el 33% del Producto Bruto Interno, estimado en 600.000 millones de dólares. De ese total, 16% gasta Nación y 14% lo gastan las provincias, es decir, 64.000 millones de dólares. “”, aclaró.“El recorte, por lo menos, tiene que ser de USD 20.000. Y la Nación tiene que seguir bajando el gasto, todavía queda gasto para bajar en subsidio en energía, y los municipios también tienen que bajar el gasto, están abarrotados en muchos casos de ñoquerío”, consideró Espert en declaraciones a Radio Rivadavia donde señaló que “”. “Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del producto (en lugar) del 33 que estamos hoy”, apuntó.El Presidente había sostenido el domingo, nuevamente, que la consigna central del Presupuesto 2025 -como la de este año- era el déficit cero. “A los gobernadores les digo, cNosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, sostuvo Milei ante el Congreso.¿Por qué ahora el Gobierno sale aclararlo y contradice a Milei?Del encuentro participaron, ya sea de forma presencial o por zoom, casi todos los mandatarios provinciales, excepto los opositores más duros: Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Axel Kicillof (Buenos Aires), quien ya aclaró a través de Carlos Bianco que no acompañará el ajuste porque “no es lo que la provincia necesita de Buenos Aires”.Tras el encuentro, el gobernador de Chubut,y explicó en diálogo con Radio Mitre que se trata de un objetivo a largo plazo y no de una exigencia urgente. “Quedó claro, ese número no es (los USD 60.000 millones).. Y es injustificable". "Se relativizó y no lo contemplamos ni siquiera desde un principio”, remarcó respecto al pedido de Milei.