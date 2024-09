Beltrán Benedit se diferenció de sus pares: ni quiere dar explicaciones por visitar a Astiz y podría ser expulsado

cinco de ellos enviaron descargos a un plenario de comisiones, pero Beltrán Benedit, identificado por sus pares como organizador de la visita, se negó a dar explicaciones

El 11 de julio seis miembros del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) asistieron al penal de Ezeiza a visitar represores, entre los que se encontraba Alfredo Astiz. Este martes 17 de septiembreEn la última reunión de comisión se había resuelto enviar una invitación a los legisladores que visitaron el penal para que puedan realizar un descargo y, quienes quisieran, responder preguntas, Los diputados decidieron optar por descargos escritos, que llegaron a las autoridades de plenario una vez iniciada la reunión.Ante el destrato de Benedit, que ni siquiera quiere mandar un texto, Unión Por la Patria (UP) evalúa presentar un pedido de sanciones que incluiría la expulsión del diputado y suspensiones para el resto.Otra opción que pensó el bloque opositor es crear una comisión investigadora, que se enfrenta a la resistencia de Cambiemos y la Unión Cívica Radical (UCR) ya que no sólo se oponen sino también sostienen que debe votarse en el recinto. Es que esa oposición, autopercibida "dialoguista", promueve el repudio pero prefiere no avanzar en sanciones.Al silencio de Benedit se suma el caso del diputado, que también formó parte de la organización del evento y tampoco escribió un texto de descargo, pero adhirió, a través de un correo electrónico, al enviado por, en el que se desentienden del plan de avanzar con un proyecto que libere represores.“El recorrido estuvo destinado a observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo, lo que así hicimos. En ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales ya concluidos por la justicia o en curso, en un pleno convencimiento del respeto a la división de poderes”, afirman en el descargo, y continúa: “Cualquier versión respecto de los hechos acontecidos fuera de estas líneas es totalmente ajeno a nuestra persona”.Similar a esta fue la enviada por, quien dijo que la visita fue “de carácter profesional, como abogada penalista” y que “tuvo motivos humanitarios, a fin de constatar la vigencia del artículo 18 de la Constitución Nacional”.Por otro lado, la santafesinaaseguró que no tiene motivos para hacer un descargo ya que no recibió cargo alguno. A su vez, expresó que nunca intentó hablar con los represores, pero que fue engañada por Benedit, quien la invitó a una visita humanitaria a la cárcel.“Cuando advertí que otros legisladores nacionales participantes de la visita a la cárcel de Ezeiza, tomarían contacto y dialogarán con internos procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad, decidí mantenerme totalmente ajena”, añadió.Al mismo tiempo, aclaró que no aparece en las fotos ya que no quiso posar y contó que las tomó “una auxiliar del diputado Montenegro, con un móvil color violeta, de propiedad de la diputada Araujo”.Al regreso del viaje, según la extensa carta, pidió explicaciones de la visita ay no las tuvo: “Entendí que las acciones llevadas a cabo por los diputados Benedit, Montenegro y Ferreyra, son autónomas y fuera de la línea partidaria y del Bloque”. Por último, pidió investigar a quienes “violaron el pacto democrático”.La diputada, única de los seis que estuvo presente en la reunión de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales de este martes, también se expresó en contra de Benedit y replicó la denuncia presentada en la Justicia: “Ninguna de las personas que concurrimos sabíamos la identidad de las personas que se encontraban privadas de su libertad en ese momento, salvo el diputado Beltrán Benedit, quien fue el organizador”.Así mismo, desconoció las gestiones con represores para presentar un proyecto de ley que les permita la libertad, y los contactos con la ministra Patricia Bullrich, que surgen de la filtración de esos chats.