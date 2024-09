Denuncia contra Alberto Fernández: filtran un audio donde el expresidente insulta a Fabiola Yañez

Mientras avanza la causa contra el expresidente por violencia de género, se filtró un audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola Yáñez durante una discusión de entrecasa. "¡Andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!", le dijo en uno de los pasajes de la charla. La grabación tuvo lugar en el cuarto presidencial de la Quinta de Olivos, en el marco de una conversación que mantuvieron la ex primera dama y el exmandatario.De acuerdo con lo que publicó Infobae, el audio comienza con una acusación de infidelidad por parte de Fernández a Fabiola, a lo que ella responde: "Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…”. "Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!", le respondió él.Fabiola, ante eso, pidió: "Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza". "Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…", indicó él. "Todas las personas que para vos eran una amenaza…", manifestó Yañez, a lo que el expresidente contestó con violencia: "Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz". "¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?, se preguntó ella.El audio será tomado como prueba y fue añadido al expediente que maneja el Juez Ercolini y el fiscal Ramiro González, junto con las imágenes de los moretones que presentó Fabiola y demás material probatorio.La esteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre, y el médico Federico Alem, quien integraba la Unidad Médica Presidencial (UPM), ratificaron este martes que la entonces pareja presidencial de Alberto Fernández habló de un "golpe involuntario" para justificar el hematoma en su ojo derecho.En otra jornada de declaraciones testimoniales, ambos coincidieron en su relato al fiscal federal Ramiro González con la versión que dio el otro médico de la UPM, Federico Saavedra, la semana pasada, respecto de lo sucedido en junio de 2021.Florencia Aguirre declaró que el 29 de junio de 2021 encontró a la entonces primera dama con un hematoma en el ojo y que ella le dijo que el responsable había sido el entonces presidente Alberto Fernández, pero "sin querer".Aguirre mencionó que había ido a la quinta diez días antes, el 19 de junio, para hacerle a Fabiola una limpieza de cutis y un masaje. Declaró que diez días después, cuando volvió a verla, tenía el hematoma en el ojo. "Pregunté qué le había pasado y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí", acotó ante el fiscal.Ese día no hizo nada en su rostro y sólo le realizó un masaje y drenaje linfático porque "como estaba con el tratamiento de embarazo se le hinchaban las piernas". Además, Aguirre reiteró que no le aplicó a Fabiola tratamientos invasivos que pudieran dejar hematomas, ante el argumento de Fernández de que ese motivo pudo haber originado la lesión. Aguirre afirmó que nunca le hizo tratamientos conocidos como "plasma rico en plaquetas" ni nada invasivo.De manera posterior al episodio del hematoma en la cara, recordó que en otra ocasión la vio con un "hematoma en el brazo derecho". También que Yañez le dijo que el ex presidente "la llamaba a los gritos" en ocasiones. La esteticista contó que conoció a Fabiola en 2016 en un centro de estética y que hubo un tiempo en que dejó de verla, durante la pandemia, y que cuando volvió a atenderla ella le dijo que "estaba muy triste" por la difusión de la foto de su fiesta de cumpleaños en Olivos. El 25 de noviembre de 2023 fue la última vez que la vio, declaró.El médico Federico Alem, que integraba la Unidad Médica Presidencial (UPM), ratificó que Fabiola Yañez habló de un "golpe involuntario en la cama" para justificar el hematoma en el ojo derecho de la ex primera dama. Alem, que fue el segundo testigo del día en declarar ante el fiscal González, expuso que que al visitar a Yañez junto a su colega Federico Saavedra vieron un hematoma en el ojo derecho de la primera dama. Y añadió que alguno de los dos, Yañez o el propio Fernández, les dijeron que había sido un "golpe involuntario en la cama".Alem declaró en el mismo sentido que lo hiciera Saavedra el jueves pasado y dijo no recordar si la versión del golpe involuntario la dio Yañez o Fernández. "Tenía la equimosis a nivel de los párpados, como dijo el doctor Saavedra", refirió el testigo, quien ingresó al despacho del fiscal González poco antes del mediodía y declaró durante más de una hora.Ambos médicos integraban la UMP y concurrieron a la Quinta de Olivos el 30 de junio de 2021 convocados por la pareja presidencial para tratar el hematoma que tenía Yañez.