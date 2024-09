El "premonitorio" tuit de Macri contra Aerolíneas que Milei compartió: ¿Le ofreció un comprador?

el expresidente Mauricio Macri y el actual presidente Javier Milei lanzaron una jugada coordinada a través de la cual el líder PRO lanzó un tuit señalando que se debe avanzar en "un plan de desarme urgente" de la empresa estatal con "tres alternativas" que privatización posible, el mandatario libertario compartió la publicación y, minutos después, el vocero Manuel Adorni hizo oficial que el Gobierno analiza "ceder el control" de la firma pública

LA ESTAFA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS



Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente. La situación actual es una ruina sin salida. Los convenios colectivos de APLA (pilotos); APTA (mecánicos y despachantes) y AAA… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 19, 2024

Milei, antes de la conferencia de prensa habitual de Adorni, se hizo eco de la idea de Macri. O coordinaron el avance o el "Killer" le marcó la cancha. Las versiones periodísticas - como asidero en versiones off the record - se inclinan hacia lo primero

Macri posteó justo sobre la “estafa de Aerolíneas” un rato antes de que el gobierno anuncie que inició conversaciones para ceder el control de la empresa.



¿Macri tenía información? Versiones dan cuenta de que podría haber acercado a algún interesado…. — Fede Mayol ⭐️⭐️⭐️ (@fedemayol) September 19, 2024

En pleno conflicto y cuando los controladores aéreos realizan un paro en reclamo mejoras salariales en Aerolíneas Argentinas,Como si lo anterior no fuera llamativo,- rubro en el que el ex presidente siempre pisó y tiene amplia llegada - y, en simultáneo, comenzaron a circular las"Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente. La situación actual es una ruina sin salida", escribió Macri en una extensa carta que publicó en su cuenta de X. Además de cuestionar a los gremios y sus trabajadores. el titular del PRO planteó tres propuestas para el futuro de la empresa.Como suele hacer sin correlato en números y datos, el ex mandatario habló de "la Revolución de los Aviones" y dijo que entre 2015 y 2019 hubo "una lección a todos: lo importante no pasa por quién es el dueño, sino porque la aerolínea funcione". El problema del concepto es que su familia vendió la aerolínea que tenía, que la que ingresó - Flybondi - es señalada como una de las peores del mundo y que el emblema de proceso - el aeropuerto del Palomar - no funciona porque ninguna firma quiere usarlo - como reconoció el actual gobierno -.Las tres propuestas de Macri para Milei fueron desde comenzar un "proceso de quiebra" para "reestructurarla" sin "convenios colectivos" de trabajo, dividir la compañía en "dos o tres nuevas" o "liquidar" sus aviones, simuladores y áreas de mantenimiento y rampas a otras empresas privadas. Sobre el futuro de los trabajadores, no tuvo escrúpulos en decirles: "Hallarán rápidamente oportunidades".Cabe recordar que Macri no es un recién llegado en el rubro de las empresas aeronáuticas. Su familia, con su intervención, tuvo una. Justamente la que vendió en plena "revolución de los aviones, cuando se sacó de encima MacAir al cedérsela a Avianca por 10 millones de dólares, incluidos cinco aviones, un hangar y otros activos. La operación provocó una investigación de la que el ex presidente se salvó.Nombres como Germán Efromovich, el comprador; Leonardo Maffioli, CEO de Socma, la empresa de la familia del ex presidente; y Carlos Colunga, titular de MacAir Jet, son muy cercanos a Macri.Luego del tuit, el retuit y la conferencia de prensa de Adorni, las versiones florecieron., escribió el periodista Federico Mayol en X