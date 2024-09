Cristina Kirchner se reunió con la Juventud de la CGT y pidió "volver a representar a todos los trabajadores en Argentina"

La expresidentase reunió con la Juventud de la CGT, encabezada por su secretario, en el Instituto Patria y pidió una "nueva actitud" de los gremios para pelear por los afiliados pero no desentenderse de lo que le pasa al resto de la sociedad."Lo que escribí el otro día en el documento no fue una acusación, ni una interpelación, fue una descripción de lo que le ha pasado al movimiento obrero", sostuvo Cristina ante 26 dirigentes gremiales en referencia al análisis que difundió a principios de mes sobre la situación del movimiento que generó críticas desde el sector.En ese sentido, tomó un ejemplo y señaló:"(Saúl) Ubaldini en los años ‘80 se subía arriba de un camioncito o un cajón de frutas y representaba a los trabajadores de la República Argentina porque era buen dirigente, pero además el sector del trabajo en la Argentina no había experimentado las modificaciones que sufrió en todos estos años. Primero con el altísimo grado de informalidad, segundo con las nuevas formas de modalidad de trabajo. Y esto no nos tiene que llevar a esconder la cabeza como el avestruz, sino a plantearnos".una nueva participación, en el sentido de. No solamente hacer una medida de fuerza o planificar una estrategia, que también tenemos que empezar a pensar qué otras estrategias tenemos que llevar adelante, medidas distintas que no nos enfrenten a los trabajadores con la sociedad”, pidió la ex vicepresidenta.Aunque aclaró: “No es que tengo la piedra filosofal de qué es lo que tenemos que hacer para volver a representar al conjunto, pero sí se me ocurre lo que no tenemos que hacer, que es encerrarnos a nosotros mismos, en nuestra representación sindical y creer que porque en nuestro gremio los laburantes están bien representamos al movimiento obrero y no, en todo caso representás a esos laburantes”.Y remarcó que "hay que poder, a partir de una estrategia inteligente en los distintos gremios,y en el futuro a perjudicarnos", en lo que podría ser una referencia al Presupuesto 2025 y a las políticas económicas de la gestión de Javier Milei que perjudican a los trabajadores."Y hay que empezar a escucharnos, que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que el otro diga, pero si no lo escuchas y solo tenes una reacción frente alguna frase no es bueno, sobre todo porque", concluyó Cristina.Del encuentro participaron Adrián Palermo (Asociación del Personal Legislativo), Mercedes Maffeo (FATUN), Walter Loza (Sindicato de la Carne), Julieta Godin (FOETRA), Matías Iorio (CTM), Edgar Alberto Ávalos (UOM Capital), Lucas Poli (Remiseros), Franco Grecco (La Bancaria), Diego Taborda (Madereros) y Ósmar Armoa (UTA).También estuvieron presentesManuel Alonso (AGC- Informáticos), Lucas Corral (FATFA), Cristián Sosa (Comercio), Darío Petrecca (SOECRA), Ariel Romero (UPSA), Mara Rivera (APSEE), Ludmila López (STILGAS), Juan Cabrera (Señaleros), María Paz Cuevas (AATRAC), Gonzalo Bello (UPSF), Marcos Díaz (SUTECBA), Guillermo Corvalan (La Fraternidad) y Dario Argüello (Sindicato de trabajadores viales de la República Argentina).