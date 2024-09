Jorge Macri cruzó al Papa por sus críticas al Gobierno: "Para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá"

El jefe de Gobierno porteño,, rechazó las críticas del Papa Francisco contra el gobierno de Javier Milei por el accionar policial en las movilizaciones al sostener que “en estos temas es bueno escuchar todas las campanas y no hacer reduccionismos”. Además,entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego. No hacer un reduccionismo de un hecho en particular ni escuchar solo una campana”, planteó el alcalde porteño en declaraciones a Radio Rivadavia en referencia a los cuestionamientos del Sumo Pontífice contra la represión policial desplegada en el marco de la manifestación en rechazo al veto de actualización de jubilaciones, en las inmediaciones del Congreso.En ese sentido, planteó: “No quiero entrar en una discusión, pero de estos temas es bueno escuchar todas las campanas y no hacer reduccionismos. Entender que administramos una situación compleja. Es bueno ser equilibrado siempre”. “Nos habíamos acostumbrado a vivir en el caos. Si no se respetan las normas se hacen cumplir.”, apuntó.“Al final lo que necesitamos es salir para adelante y con el orgullo de tener un Papa argentino y eso debería más que dividirnos ayudarnos más”, subrayó.En otro pasaje de la entrevista, Jorge Macri manifestó su preocupación por la tasa de los homicidios de policías de la Ciudad ocurridos en la provincia de Buenos Aires y aprovechó para pegarle a Axel Kicillof. "", enumeró y señaló: “Esto demuestra lo que pasa en provincia de Buenos Aires”.En ese sentido, reveló que desde la Ciudad anunciarán una recomendación para que los efectivos retornen a sus hogares utilizando los chalecos antibalas para evitar la letalidad ante cualquier episodio de violencia. “A ese nivel llegamos en el estado de inseguridad que hay en provincia de Buenos Aires”, volvió a apuntar.Macri, que supo ser intendente del partido boanerense de Vicente López pero que ahora gestiona la Ciudad, consideró que en la provincia lo que falta “es una decisión de enfrentar al delito”. “, ayer fue el caso este en Lanús, pero La Matanza es el lugar donde más policías nos han asesinados”, indicó.del que se siente orgulloso, que sea un eje de su gestión. Lo que hay es orfandad y un avance sin ninguna duda de bandas y organizaciones del narcotráfico”, concluyó.