Pese a las promesas del RIGI, está en duda la participación de Petronas en la planta de GNL en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, generó incertidumbre sobre la participación de Petronas en el megaproyecto de GNL de YPF. En las últimas horas, se conoció que la petrolera malasia podría desistir de la inversión para la construcción de una planta de licuefacción de gas en Punta Colorada. Esta información fue confirmada por el propio Weretilneck, quien aseguró que "habría otras alternativas de inversión".

afirmó Weretilneck en una entrevista con Radio Con Vos Patagonia.El gobernador también expresó su confianza en la realización del proyecto: "No tengo dudas que la planta de GNL se va a hacer. Después, veremos si es con Petronas o no y veremos los cronogramas de inversión. Es una discusión empresarial, comercial y financiera, pero no está en riesgo el proyecto”. Hasta ahora, el proyecto Argentina LNG tenía confirmada su sede en la localidad rionegrina, aunque la multinacional aún no había dado a conocer el plan de inversiones.Según fuentes de la industria citadas por, la decisión de Petronas de reconsiderar su participación podría estar motivada por factores económicos y estratégicos. Sin embargo, Weretilneck se mostró optimista sobre la continuidad del proyecto, destacando la importancia de la planta para el desarrollo energético de la región.