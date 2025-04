Sangría en el BCRA: se vendieron 143 M de dólares y las reservas negativas pican a los 12 mil millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este lunes otros 143 millones de dólares, en medio de una creciente corrida cambiaria que ha llevado las reservas netas a un déficit que supera los 11.900 millones de dólares, un rojo más profundo que el heredado por el exministro de Economía, Sergio Massa. Este resultado representa una caída aún más pronunciada en las reservas del BCRA, que ya se encuentra en una situación financiera crítica.

Según informó LPO, Martín Epstein, analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), explicó a *LPO* que la diferencia entre las reservas brutas y netas se debe a que las reservas totales, las cuales incluyen tanto los dólares del BCRA como los de los ahorristas depositados en bancos privados, no son necesariamente del Central. "No podemos contar el ahorro en bancos privados como parte de las reservas netas porque no son del Central, solo están en su poder", señaló Epstein.

la aceleración de la venta de divisas y la pérdida de 2.943 millones de dólares en marzo reflejan un panorama sombrío. De hecho, la cifra mensual más alta desde marzo de 2023 indica que el BCRA ha tenido que vender casi 3 mil millones de dólares en solo un mes para intentar contener la presión sobre el tipo de cambio, que este lunes alcanzó los 1.325 pesos por dólar.Este fenómeno ha generado especulaciones sobre el origen de los dólares que vende el Central, dado que las reservas netas están en números rojos. Algunos analistas del mercado sugieren que los dólares que el BCRA está vendiendo podrían provenir de los depósitos de ahorristas, que están retenidos en encajes bancarios, una situación que deja en evidencia la fragilidad del sistema cambiario.