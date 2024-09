Milei viaja este sábado a Estados Unidos para disertar en la ONU y encontrarse con Elon Musk

El presidente,, viaja a Nueva York este sábado para participar por primera vez de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se espera que el martes brinde un discurso crítico sobre el organismo internacional, especialmente en lo respecta a la Agenda 2030. Además se meterá de lleno en la agenda electoral estadounidense y tendrá un encuentro con el empresarioSegún confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Presidente iniciará su vuelo a Estados Unidos a las 10 y arribará a las 20 (hora Argentina). Viajará junto a la secretaria General,, y los ministros, de Economía; y, de Seguridad; a quienes se unirá la canciller. Allí los recibirá el embajador argentino, que tuvo un rol clave en las actividades que tendrá el primer mandatario.El domingo, a las 20, tendrá una reunión con periodistas de The New York Times en la sede del periódico estadounidense. El lunes, a las 9 (siempre hora argentina), disertará ante inversores y participará de la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York donde tocará la tradicional campana que indica el inicio de operaciones.Ya a las 12:30,Ambos ya mantuvieron un encuentro en Texas, en la planta de Tesla, y en Los Ángeles, en otro encuentro en el Instituto Milken. La nueva reunión será en un contexto singular, debido al enfrentamiento que tiene el dueño de X con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, con denuncias cruzadas.Finalmente el martes, a las 14, tendrá una reunión con el Vicepresidente de Política Global y Asuntos Gubernamentales de Google,, y a las 16:30 hs,Tras su discurso ante el organismo, a las 18 Milei tendrá una reunión oficial con el presidente de la República de Ecuador,, y a las 18:30 con la presidente de la Comisión Europea,. El mismo día, a las 22, está previsto que regrese a la Argentina, donde estará llegando a las 7 de la mañana del miércoles.Todavía no está confirmado que vaya a tener reuniones oficiales con la Casa Blanca o con el FMI. De hecho, según consignó Infobae Estados Unids está organizando un cocktail para el lunes a la tarde, después de los discursos del secretario de la ONU, António Guterres y de Joe Biden, pero Milei aún no confirmó si irá. “Va a ser una visita institucional a la ONU”, dijeron en el entorno del jefe de Estado.Hasta este viernes lo que trascendió del discurso que llevará el Presidente a la ONU es que será un mensaje crítico del rol de los organismos internacionales frente a los Estados y también contra iniciativas como la Agenda 2030, especialmente cuestionada por el Gobierno. La posición libertaria va en contra de objetivos dentro del programa que incluyenPara el Gobierno libertario las intervenciones de las organizaciones multilaterales deben limitarse a las relaciones crediticias. Según trascendió, Milei haría alusión directa al “sometimiento” que supuestamente ejerce China sobre la ONU, que representaría un guiño a los intereses de EE.UU. en América Latina.