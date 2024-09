La industria pyme cayó 8,7% interanual en agosto y no hay señales de reactivación

La actividad manufacturera de las pymes cayó 8,7% interanual en agosto y acumula un retroceso del 16,9% en los primeros ocho meses de 2024 comparado con el mismo periodo del año pasado, mientras los industriales advierten que no existen señales firmes de una reactivación.Los datos surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a una muestra que alcanzó a 414 industrias pyme a nivel federal. En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad creció 3% tras varios meses de descenso."Las industrias pymes aún no muestran señales firmes como para afirmar la existencia de un cambio de tendencia o de reactivación, más que algunos focos, los cuales van siendo aleatorios mes a mes", indicó el informe. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 60%, es decir 0,6 puntos por debajo de julio.Los seis sectores analizados por CAME cayeron en la comparación interanual. El más afectado fue "Papel e Impresiones" (-21,1%), seguido por "Químicos y plásticos" (-15,5%), "Alimentos y bebidas" (-10,8%), "Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte" (-4,8%), "Textiles e indumentaria" (-3,6%) y "Madera y muebles" (-1,1%).Consultados sobre las medidas que esperan en el corto plazo por parte del Gobierno, los industriales pyme hicieron hincapié en la reducción de impuestos (58,8%) y en el estímulo a la demanda interna (14,6%). En cuanto a los principales desafíos, señalaron los altos costos de producción y logística (40,7%) y la falta de ventas (40,4%).Para afrontar el mes de agosto, 29,5% de los encuestados redujo sus gastos operativos, 29,1% diversificó sus productos y 13,4% redujo las horas laborales. Además, el 16,7% de las empresas aseguró que tuvo problemas para pagar los salarios.