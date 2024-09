Milei atacó a la ONU y confirmó que Argentina saldrá de la Agenda 2030 a contramano del mundo

En su primer discurso ante la Asamblea General, el presidente Javier Milei acusó este martes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de “imponer una agenda ideológica a sus miembros” y afirmó que el organismo internacional "perdió credibilidad ante la ciudadanía". En esa línea, también criticó la agenda 2030 por ser de "corte socialista"."Esta organización dejó de velar por los principios de su fundación y empezó a mutar. Se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir que tiene que hacer cada Estado nación y como deben vivir los ciudadanos del mundo. Impone unasobre un sin fin de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad”, acusó Milei durante su disertación.En esa línea, cuestionó fuertemente la Agenda 2030, un plan adoptado por las Naciones Unidas en 2015 con objetivos para el desarrollo sostenible. "No es más queque pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan con la soberanía, el derecho a la vida y libertad de las personas. Esta agenda obedece a intereses privilegiados", lanzó."Si las Naciones unidas decide retomar los principios que le dieron vida cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad, pero, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quien la promueva ni cuanto consenso tenga", enfatizó.Milei además criticó la propuesta del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre un “nuevo contrato social” a escala global, en el marco de la Cumbre del Futuro: "Lo que se está discutiendo esta semana aquí, en Nueva York, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado”.Del mismo modo, cuestionó a la organización por su rol en la guerra entre Rusia y Ucrania: "Es impotente para brindar soluciones a conflictos locales, como la aberrante invasión de Rusia a Ucrania, que le ha costado la vida a más de 300.000 personas. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo en decirles a los países pobres cómo deben producir, con qué vincularse, qué deben comer y en qué deben creer, como dicta el presente Pacto del Futuro 2045.”."Tampoco la organización ha cumplido su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes como sabemos los argentinos de primera mano en relación a las islas Malvinas", agregó."Estamos frente a un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad. Ya no tienen soluciones reales a los problemas de mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la agenda 2030 fracasó, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No hay de persistir en el error. Siempre ocurre lo mismo en las ideas de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debe hacer, y cuando las cosas salen de otra manera, reprimen, restringen y cuartan su libertad”, cerró su discurso con su latiguillo "Viva la libertad, carajo".