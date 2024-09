Gustavo Petro y Lula da Silva apuntaron contra Milei en la ONU

El presidente de Colombia,, y su par de Brasil,, criticaron a la ultraderecha liberal y a, sin mencionarlo concretamente, al disertar en la 79° Asamblea General de la ONU. "En su poder de censura", advirtió Petro.El martes, durante la Asamblea en la previa al discurso de Milei,El mandatario brasileño subrayó que el crecimiento medio en la región durante los últimos diez años fue “apenas del 0,9 %” y afirmó que eso supone “la mitad de lo que se verificó en la década perdida de 1980”, lo cual sostuvo que tiene “efectos nefastos en el paisaje político”.Aunque no lo dijo claramente, pareció aludir al crecimiento de la extrema derecha en diferentes países de una América Latina en la que, según afirmó, “la vocación de cooperación y entendimiento se debilita”. Para el presidente brasileño "en un mundo globalizado no se debe recurrir a falsos patriotas”, pero “tampoco a la esperanza” que ofrecen “unos ultraliberales que agravan las dificultades” de la región.Por su parte, Petro fue más alusivo y tajante al cuestionar el sometimiento de los más ricos a la política e incluso mencionar el lema del Presidente argentino "Viva la libertad carajo". “Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película 'No mires arriba'”, manifestó, refiriéndose al 1 % más rico del mundo.En marzo pasado, en respuesta a los diferentes insultos de Milei, Petro ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá, aunque finalmente fue revocada semanas después. En enero de este año también el Gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, luego de que Milei dijera que Petro “es un comunista asesino que está hundiendo” al país.En ese contexto, el mandatario colombiano dijo que los ricos son “los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado”. “que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida”, manifestó.Y, en ese sentido,“En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad”, apuntó frente a la ONU.