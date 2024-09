Santiago Cafiero apuntó contra Diana Mondino por Malvinas: Es darle la espalda a nuestro reclamo"

En el marco de negociaciones secretas y una reunión de cancilleres no anunciada, el Gobierno de Milei se baja de los principios de negociación por la Cuestión Malvinas.



Reincidir en el esquema de vuelos y el “desarrollo económico” es darle la espalda a nuestro reclamo. https://t.co/v6ACddroEw — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) September 24, 2024

Luego de queacordara con su par británico, reanudar los vuelos de Córdoba a las Islas Malvinas, el ex cancillerexpresó su preocupación por las acciones de Cancillería y remarcó que las decisiones implican "darle la espalda" al reclamo de soberanía."Reincidir en el esquema de vuelos y el ‘desarrollo económico’ es darle la espalda a nuestro reclamo. Rifan la soberanía nacional y ceden ante la extorsión", señaló el exfuncionario a través de su cuenta en la red social X. En el marco de la Asamblea General de la ONU, la canciller Diana Mondino se reunió con su par británico en Nueva York, donde acordaron la reanudación del vuelo semanal desde San Pablo a las Islas Malvinas, que realizaba una escala mensual en Córdoba y había sido discontinuado durante 2020.Las palabras de Cafiero encendieron el debate sobre la transparencia en torno a las negociaciones por Malvinas. Según el ex canciller, el acuerdo reeditaría un controvertido pacto previo: "".El pacto que menciona el ex ministro, firmado en 2016, había generado controversia en su momento, y Cafiero asegura que la historia podría repetirse. La falta de información sobre los detalles del acuerdo preocupa a diversos sectores. "El comunicado de Cancillería es grave. El gobierno de Milei usa el Proyecto Plan Humanitario para identificación de caídos y el viaje de familiares para justificar concesiones al interés británico", afirmó Cafiero.Además, criticó el uso de cuestiones humanitarias para justificar concesiones comerciales en favor del Reino Unido: "La inclusión de los viajes de familiares de caídos en el acuerdo".Este enfoque, según el ex canciller, no es más que una estrategia política para disimular acuerdos que afectan la soberanía argentina. Además, recordó que el Reino Unido había obstruido injustificadamente el Plan Proyecto Humanitario 2, que finalmente se llevó a cabo gracias a la intervención del Estado argentino."que finalmente se hizo en septiembre de 2023 a través de un vuelo regular de LATAM y siendo solventado por el Estado nacional", recordó Cafiero, dejando entrever las verdaderas intenciones británicas.Cafiero señaló en su extenso hilo que "también es preocupante" lo que el comunicado dice en materia de conservación de pesquerías y reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas. ", advirtió."El comunicado menciona que estas medidas permitirán 'avanzar en una agenda más ambiciosa'.", remarcó el excanciller al pedir transparencia al Gobierno de Milei.Y concluyó: "La Cuestión Malvinas es una política de Estado y una causa nacional.".