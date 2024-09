Mondino le respondió a Cafiero y defendió el acuerdo con Reino Unido para retomar los vuelos Malvinas: La soberanía está resguardada

En el marco de negociaciones secretas y una reunión de cancilleres no anunciada, el Gobierno de Milei se baja de los principios de negociación por la Cuestión Malvinas.



Reincidir en el esquema de vuelos y el “desarrollo económico” es darle la espalda a nuestro reclamo. https://t.co/v6ACddroEw — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) September 24, 2024

La canciller argentinarespondió los cuestionamientos de Santiago Cafiero al acuerdo que cerró con su par de Reino Unido, para la reanudación del vuelo que se hacía entre las Islas Malvinas y Córdoba que el gobierno de Alberto Fernández había suspendido. “Entre nuestro territorio continental y las Islas queremos tener la mejor comunicación posible”, subrayó.Si son argentinas, queremos poder tener una relación más fluida”, apuntó la Canciller en declaraciones a Radio Mitre al hablar del acuerdo que estableció el retorno de los vuelos semanales desde San Pablo, Brasil, a las Islas, con una escala mensual en la provincia argentina de Córdoba, destinado a los familiares de los soldados caídos en la guerra.Diferentes sectores salieron a cuestionar el acuerdo por su falta de transparencia y el ex ministro de Relaciones Exteriores,advirtió que"reincidir en el esquema de vuelos y el ‘desarrollo económico’ es darle la espalda" al reclamo argentino.y ceden ante la extorsión", consideró y apuntó: "".Al respecto Mondino, señaló que el acuerdo “es una cuestión humana, la soberanía está resguarda". "Esto lo iniciamos con un gobierno anterior, conservador, ahora lo seguimos con uno laborista”.Por su parte,, embajadora británica en Argentina anticipó tras el acuerdo que se retomará el proceso de identificación. “La gran mayoría de los caídos ya habían sido identificados en proyectos anteriores, pero obviamente para los familiares de los pocos que quedan todavía es un área muy dolorosa.. Así que es con mucha alegría que estamos empezando este tema”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado, la de Argentina tampoco. Seguirá siendo un tema muy sensible y difícil entre nosotros, pero tenemos muchos intereses en común y este anuncio muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos hacer causas positivas que son beneficiosas para ambos lados y sobre todo para los más afectados por el conflicto”.