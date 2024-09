Al estilo Taylor Swift vs. Trump, Lali Espósito lanza un single en medio de críticas de los trolls de Milei

Al estilo Taylor Swift vs. Donald Trump, Lali Espósito lanza este jueves un nuevo single en medio de críticas de los trolls de Javier Milei. Al igual que la famosa cantante estadounidense que manifestó públicamente su oposición al ex mandatario y candidato a presidente de EEUU, la artista argentina promete un álbum disruptivo en su carrera.Lali anunció el lanzamiento de su nueva canción este mismo jueves, pero ya los seguidores de la cantante habían estado especulando en los últimos días que se venía nuevo material. Un cartel promocional de la artista sufrió de vandalismo en plena vía pública, lo que fue tema de discusión en redes sociales y generó varias teorías, desde una movida de marketing a un acto llevado a cabo por libertarios.Desde el "Que peligroso. Que triste" luego del triunfo de Milei contra Sergio Massa en las PASO 2023, se inició un enfrentamiento entre el ahora presidente y la cantante, que tuvo varios capítulos tanto en los medios como en redes.Del mismo modo ocurrió entre Taylor Swift y Donald Trump, amigo político de Milei. La famosa artista oriunda de Pensilvania se enfrentó en varias oportunidades contra el candidato republicano, inclusive mientras fue presidente, y fue blanco de numerosas críticas despiadadas, lo cual derivó en su conocido álbum "Reputation".Lo más reciente es que la cantante creadora de hits como "Love Story" y "You Belong With Me" expresó su apoyo a Kamala Harris, la candidata democráta para las elecciones de este año.