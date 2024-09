No es aceptable mentir: acusaciones cruzadas entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 27, 2024

¡COHERENCIA POR FAVOR!



Bien por Juan Pablo Arenaza, que no acepta los pactos corporativos. https://t.co/Bo4RisMqgC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2024

Los cambios que introdujo la Legislatura porteña al proyecto del Código Urbanístico, que obtuvo aprobación inicial este jueves con impulso del jefe de Gobierno Jorge Macri, reavivó la interna del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que llevan la batalla a una guerra de guerrillas, capaz de desatarse en cualquier esfera. La eliminación de la obligatoriedad de un departamento para el encargado de edificio en las nuevas construcciones desató un cruce entre ambos en las redes sociales.La puja es a cielo abierto desde que Macri desplazó a Bullrich de todos los órganos partidarios del PRO, en especial del que tiene la potestad de establecer alianzas electorales. Es que la ministra de Seguridad impulsa una fusión con La Libertad Avanza (LLA), mientras que el expresidente tantea una alianza a la carta de acuerdo al distrito.Tras la caída de la imagen de Javier Milei en las encuestas, el titular del partido puso en duda el acompañamiento a iniciativas del Gobierno, como por ejemplo acompañar el veto del Presidente a la Ley de Financiamiento Universitario. Un tira y afloje permanente, a diferencia del alineamiento sin condiciones que propone Bullrich, quien además es parte del Gabinete.La Ciudad será además escenario de la pulseada central, ya que la ministra suena como candidata a las legislativas por LLA y Macri intenta potenciar figuras de su riñón, como María Eugenia Vidal. CABA elige tanto senadores como diputados en 2025. LLA se lanzará como partido nacional este sábado en Parque Lezama y el PRO le marca la cancha con actos en donde muestra músculo territorial, como el encuentro de este jueves en Pergamino, con el intendente Javier Martínez como anfitriónEl Código Urbanístico, que es la normativa que regula el uso y la edificación en los espacios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires, fue sometido a modificaciones en su articulado, por iniciativa de la jefatura de Gobierno luego reconsiderada por los legisladores y votada en primera instancia este jueves en la Legislatura porteña. La adecuación del código obtuvo aprobación en “primera lectura” por 32 votos a favor. Ahora deberá discutirse el proyecto en Audiencia Pública antes de una “segunda lectura” para su sanción como ley.Con ese mar de fondo, los Macri, Mauricio y Jorge, le facturan a Bullrich y a los libertarios que se hayan apropiado de una jugada del oficialismo, que eliminó el beneficio a los encargados que había intentado insertar el peronismo en el texto por iniciativa del legislador Matías Barroetaveña de Unión por la Patria. La propuesta contemplaba que las unidades de los edificios de más de 25 unidades además tengan en cuenta la vivienda del encargado. Y no estaba en el proyecto original.En ese contexto, Bullrich tuiteó: “¡Coherencia por favor! Bien por Juan Pablo Arenaza, que no acepta los pactos corporativos”, montada sobre un posteo de este legislador de su órbita quien a su vez retuiteaba otro mensaje sobre un supuesto pacto entre Jorge Macri, La Libertad Avanza y Unión por la Patria.Poco después respondió Mauricio Macri: “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”.En Parque Patricios, sede del Gobierno porteño, mencionaron que la propuesta de UP no generó consenso y el dictamen no lo incluyó. “El PRO se lo bajó, pero los libertarios y Patricia Bullrich se lo adjudican”, dijeron.Jorge Macri, por su parte, evitó ingresar en el fuego cruzado y declaró: "Proponemos y cumplimos: el Código Urbanístico fue una promesa que asumimos durante la campaña. Tiene como objetivo principal que se respete la identidad de cada barrio y que la Ciudad crezca de manera equilibrada y sostenible. Agradezco a todos los legisladores que trabajaron para la aprobación de este proyecto que, sin dudas, es una gran mejora respecto al que rige actualmente”. “Y que no queden dudas: en mi gestión, de ninguna manera vamos a atentar contra la propiedad privada", concluyó.