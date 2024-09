Tras el fracaso de la cadena nacional, Milei hizo caer en el rating a Susana Giménez

Pese a los intentos de la Casa Rosada por esconder que la cadena nacional de presentación del presupuesto que encabezó Javier Milei no prendió en la población y que el encendido fue bajísimo, hay preocupación y dicha preocupación no cambió con la participación del Presidente en el segundo programa de Susana Giménez desde su vuelta a la televisión.Es que este domingo se emitió la entrevista de la diva al mandatario, que había sido grabada la semana pasada mientras el INDEC informaba que la pobreza subió 11 puntos con el gobierno libertario y hundió en esa situación a casi 6 millones de argentinos, y los números no cumplieron con las expectativas.Es que con la entrevista a Milei, el programa de Susana Giménez perdió casi cinco puntos de rating pico respecto del primer programa, cuando las visitas estelares había sido María Becerra y los jugadores de la Selección Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.La entrevista a Milei tuvo un promedio de 13.9 puntos de rating, estable con respecto a los 14.3 del inicio de la emisión de ayer, el segundo pico más alto del programa hasta ahora.La diva recibió un piso de 11.1 de rating dejado por Escape Perfecto y de a poco lo fue subiendo pero lento y poco. Alcanzó 11.5 con el segmento Salven los Millones, el juego donde reparte hasta 100 millones de pesos. Durante ese mismo segmento la medición llegó a 12,6. Y luego subió un poco más, registrando 13.3.La entrevista con Milei fue puesta al aire recién a las 22.58, cuando la diva la presentó sin salirse del libreto que leía, papel en mano. Hasta ese instante, el pico de audiencia del programa había sido a las 22.53 con 14,6 puntos. Al momento de comenzar la entrevista, la audiencia de Susana Giménez ya había bajado a 14,3 puntos. A medida que la entrevista avanzaba, la audiencia caía en picada: a las 23.01, el rating bajó a 13,9 puntos; a las 23.12 la audiencia era de 13,5; y el final del reportaje -aunque duró 22 minutos- fue con un piso de 13,3 .En cambio, el domingo pasado, en su debut, Susana Giménez tuvo picos de 19 puntos.