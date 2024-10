En la previa a la Marcha Federal Universitaria, el secretario de Educación acusó a las universidades de "inventar alumnos"

En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó este lunes a las universidades de "inventar alumnos" y así justificó el brutal ajuste al sector educativo."Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso", dijo Torrendell y agregó: "Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades. Sobre todo cuando hay facultades que cuando empiezan a perder alumnos, continúan los docentes y cuando contás el promedio hay 15 o 20 por aula".En diálogo con Radio Rivadavia, el secretario de Educación aseguró que hay un 38" de los estudiantes universitarios que el Gobierno no sabe "si están cursando alguna materia". "Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos", ironizó.Las declaraciones del secretario se dieron tres días antes de la Marcha Federal Universitaria, segunda de la era Javier Milei, que se hará este miércoles en todo el país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la convocatoria es al Congreso de la Nación a las 17. Además de los docentes y los no docentes, participarán rectores, estudiantes y sindicatos de otros sectores, incluidas centrales obreras, como es el caso de la Confederación General del Trabajo (CGT), que la semana pasada hizo una conferencia de prensa en su sede de Azopardo 802 para anunciar su apoyo a la movilización.El Ministerio de Capital Humano convocó de urgencia a los representantes gremiales de los docentes y no docentes universitarios para ofrecerles un aumento salarial del 5,8% que se sumaría al 1% mensual fijo. Si bien desde la cartera que comanda Sandra Pettovello describieron a la propuesta como "histórica", los sindicatos explicaron que se trató de una maniobra para desarticular la marcha del miércoles.