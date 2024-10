Carrió tildó a Santi Caputo de "López Rega sin cargo" y dijo que la economía de Milei es "la de Martínez de Hoz"

Luego de quedijera hace unas semanas que será candidata a senadora en 2025 por la Ciudad de Buenos Aires, anunció que podría ser candidata a diputada, el cargo público que más tiempo se desempeñó en su vida. Asimismo, lo único cierto es que no se jubiló, al menos políticamente. De hecho, ya tiene planes para 2025. En este marco fue entrevistada en Radio Con Vos, donde cuestionó a Javier Milei y a su gobierno y vaticinó la paulatina aparición del descontento real por la gestión en tanto decante la novedad de todo primer año de gestión presidencial que se caracteriza, según dijo, por ser siempre un año de “el Presidente versus el Presidente”, porque excepto el Presidente no hay nada más.En este sentido cargó fuerte contra el presidente a quien tildó de “buscar protagonismo sin sentido” al manifestar que está”, lanzó. Y agregó que “es evidente que el Presidente no conoce historia, que no tiene cultura y que tiene una propensión a la no aceptación de la realidad”.De esta manera se detuvo sobre el programa económico del Gobierno libertario y lo comparó con el programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz, primer ministro de Economía del gobierno genocida de la dictadura militar de 1976. “Este es un gobierno que quiere tener un proyecto económico exacto al de [José Alfredo] Martínez de Hoz, que pretende instalar y mantener un dólar barato a costa de la posibilidad de exportar de la Argentina y de la reactivación económica. La Argentina cada vez va a ser más cara, pero el exterior va a ser más barato”.En este sentido, recordó que, reposó.Sin embargo, en esa misma línea, el presidente no fue el más castigado por la dirigente, sino que además fue lapidaria con Santiago Caputo: “En su momento yo denuncié al otro Caputo, Nicky Caputo, diciendo que era un funcionario de hecho [del gobierno de Mauricio Macri]. Vos no podés tener un funcionario de hecho, porque esto es un Estado de Derecho, y un funcionario que decide es un funcionario que debe estar sujeto con su firma a la responsabilidad, a las responsabilidades constitucionales, a las responsabilidades penales de una persona con semejante poder, disparó.Para cerrar fue consultada sobre su destino de cara a las elecciones 2025, y confesó que “concluyó.