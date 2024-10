Diputados: se sancionó el proyecto que declaró la emergencia en Córdoba

La Cámara Baja sancionó en una sesión maratónica y por unanimidad la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días en las zonas afectadas por los incendios en la Provincia de Córdoba. La iniciativa se aprobó con 218 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. De esta manera, el Ejecutivo deberá destrabar fondos extra para atender la catástrofe.El proyecto había tenido media sanción aprobado la semana pasada en la Cámara Alta tras la polémica abstención de los senadores de La Libertad Avanza, quienes argumentaron, en ese entonces, que no había designación de partidas presupuestarias para afrontar la emergencia.El exabrupto de Luis Juez –que vociferó” en medio de su alocución en la que casi rompe en llanto-, dejó expuestos a los legisladores oficialistas que habían anunciado su abstención.En esta oportunidad, los diputados oficialistas cambiaron el posicionamiento y no sólo acompañaron la iniciativa, sino que en la previa a la sesión, el propio Gabriel Bornoroni (LLA- Córdoba) prometió que pediría su tratamiento sobre tablas. “Mañana en la sesión de @DiputadosAR voy a pedir el tratamiento sobre tablas de la Declaración de Emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios de las últimas semanas” publicó Bornoroni en su cuenta de X.Finalmente, fue Oscar Agost Carreño quien se ocupó de poner en consideración la propuesta en el comienzo de la sesión que, por no contar con dictamen de comisión, necesitó de ¾ partes de los votos de la Cámara para aprobar su tratamiento sobre tablas. Secundaron la propuesta sus coprovincianos Gabriela Estévez (UxP), Rodrigo De Loredo (UCR), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Gabriel Bornoroni (LLA).La iniciativa fue tratada sobre el final de la sesión, cerca de la medianoche y tras más de 12 horas de trabajo en el recinto. Según lo acordado, los oradores harían uso de la palabra en ese entonces, no obstante, la única que llegó a brindar su discurso fue la cordobesa María Cecilia Ibañez (MID).Durante la alocución de Ibañez, el radical Mario Barlettta pidió una interrupción para proponer pasar a la votación, salteando los discursos que quedaban pendientes.dijo Barletta. Finalmente, la moción del radical fue aprobada y tras algunos minutos de gritos y quejas de algunos diputados por no poder hablar del tema, se votó a favor de la emergencia.El texto sancionado indica queY agrega que “se priorizarán las obras públicas urgentes, tales como la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones, previo estudio técnico que permita establecer la asignación eficiente de los fondos”.