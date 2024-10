Universidad Nacional de La Plata: agredieron a huevazos a dirigentes de La Libertad Avanza

Mudamos la charla de lugar. Ningun zurdito va a imperdirla porque La Libertad Avanza y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. El Diputado Santurio se comio un piedrazo en la cabeza y lo festejas. Y acá está. A no llorar despues. Abrazo https://t.co/EwfqvahVAf pic.twitter.com/mIu3xrD3pb — Agustín Romo (@agustinromm) October 4, 2024

Ahí tenes a las ratas de la libertad avanza huyendo de la UNLP. Romo y secuaces son todos unos cagones que aplauden cuando gasean jubiladxs o a una niña, pero no se la bancan ni un poquito pic.twitter.com/d1E8Mbxe7u — Leonel Acosta (@LeonelAcostaMst) October 4, 2024

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) fueron agredidos el viernes al intentar dar una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, en medio decisión del Gobierno nacional de vetar la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de la masiva movilización.La agrupación estudiantil de LLA de esa sede de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) intentó realizar una actividad en la que iban a estar presentes el subsecretario de Políticas Universitarias,; el diputadoy el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados de Buenos Aires,, pero tuvieron que interrumpirla ante el rechazo de la comunidad universitaria platense.Luego de que se hiciera pública la agresión a los funcionarios libertarios, desde el partido que encabeza a nivel nacional la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresaron su "más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)". "Un grupo de violentos atacaron y agredieron a los dirigentes que asistían al encuentro provincial de universitarios de LLA", denunció el partido.En la misma línea, calificó de "violencia cobarde" a las agresiones sufridas por parte de un grupo de militantes estudiantiles. "Además de intentar impedir el ingreso de los disertantes, atacaron a piedrazos a los dirigentes, provocando una herida considerable en la cabeza al diputado nacional Santiago Santurio", manifestaron en LLA.Por su parte, luego de enterarse de la noticia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se expresó en redes sociales acerca del ataque sufrido por los funcionarios oficialistas. "Un sistema educativo universitario exitoso nos llevaría a debatir con palabras, no con piedras", escribió Pettovello.En tanto, el legislador Agustín Romo, uno de los agredidos sostuvo en su cuenta de X. "Mudamos la charla de lugar.El diputado Santurio se comió un piedrazo en la cabeza y lo festejas. Y acá está. A no llorar después", sentenció Romo.El evento libertario que tuvo que ser interrumpido se denominaba Encuentro Provincial Universitarios de La Libertad Avanza y había sido planificado para llevarse a cabo en el aula 105 del Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP. Poco antes, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) alertaron sobre el contexto difícil en el que se iban a presentar los funcionarios oficialistas.Los dirigentes ingresaron a la Universidad por una puerta lateral, aunque la presencia de militantes de la FULP y otras organizaciones no permitió siquiera el comienzo de la charla, por lo que abandonaron rápidamente el edificio.Entre empujones, insultos y agresiones caminaron media cuadra. Recién en la esquina de 7 y 48 intervinieron agentes de Control Ciudadano y la Policía bonaerense para separar a la masa. Al grito de “zurdos de mierda” y “¿quién sos?”, Santurio retrocedió unos pasos y se frenó para devolver insultos, mientras recibía botellazos, piedras, yerba y huevazos. Detrás suyo, Romo, Álvarez y otros militantes libertarios resistieron hasta que tuvieron que salir por calle 48 en dirección a 8, escoltados por personal de seguridad.