Frente a muy poca gente, Karina Milei lanzó La Libertad Avanza en Santiago del Estero: "No nos podemos relajar"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado por la mañana un acto en Santiago del Estero frente a muy pocas personas donde remarcó que el oficialismo no se puede "relajar" de cara a las elecciones legislativas del 2025."Yo he estado muchas veces en esta provincia como ustedes sabrán,", sostuvo al inició de su discurso ante algunos libertarios en un bar ubicado en la esquina de las calles Jujuy y Gorriti del centro de la capital provincial, a puertas cerradas sólo para militantes que, según medios locales, habrían sido cerca 50. “No voy a dar notas”, respondió la hermana del Presidente ante preguntas de la prensa.Y eligió posicionarse de cara a las legislativas del año que viene: “que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”. "Hoy más que nunca necesitamos que nosotros tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país", remarcó luego de que recordar que antes de asumir la presidencia los llamaban "locos" y que tenían "todo en contra".Karina Milei viajó a Santiao del Estero junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Durante el acto presentó al presidente del partido libertario en Santiago de Estero,, quien deseó que "vuelva a ser la cuarta provincia a nivel nacional, como lo fue en 1930".Tomás Figueroa es el ex secretario parlamentario de Menem y fue designado hace poco más de un mes para liderar el partido libertario en el suelo santiagueño. Sin embargo, además de tener vínculos con el actual gobernador radical Gerardo Zamora, esy un hombre cercano al ex mandatario Carlos Menem. "Pepe" fue su secretario de Desarrollo Social de Nación entre 1998 y 1999 y también senador y diputado. “La gente de todos los sectores políticos quiere sumarse, pero vamos a mantener la identidad propia de La Libertad Avanza”, planteó Tommy Figueroa esta mañana en la conferencia de prensa.Por su lado, Menem lanzó algunas declaraciones de cara a las elecciones del 2025 y consideró que "no es momento de hablar de candidaturas" y aseguró "oportunamente" serán definidas. Si bien remarcó que LLA tiene "las puertas abiertas para todos aquellos que crean lo mismo" aseguró que hay "una diferencia muy importante" que tendrán en cuenta. "", subrayó según informó El Liberal.