Paro nacional de transporte: no habrá trenes, aviones ni camiones el 30 de octubre y es duda los colectivos

Los gremios anunciaron que llevarán adelante un. No habráel 30 de octubre y todavía no está confirmado qué sucederá con los colectivosLa decisión fue confirmada este martes, tras un cónclave de la Mesa Nacional de Transporte, integrada por Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Pablo Moyano y Omar Pérez (camioneros), Juan Carlos Schmid (Fempinra), Pablo Biró (APLA) y Raúl Durdos (SOMU). La gran novedad fueLa ausencia de la UTA se debe a la negociación con el sector dialoguista de la CGT, cuyos referentes iniciaron una mediación ante los funcionarios libertarios para ayudar al acuerdo salarial y así desista de adherir al paro nacional de transporte. En el sindicato que lidera Roberto Fernández no quisieron arriesgar ningún pronóstico sobre el resultado de la negociación paritaria, aunque advirtieron que los empresarios están preocupados por la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia anunciada este domingo por el Gobierno.Inicialmente, la medida de fuerza iba a ser el 17 de octubre pero finalmente fue pospuesto para fin de mes. Lo cierto es que, entre los que están Pablo Moyano (Camioneros); los aeronáuticos Pablo Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y el ferroviario Omar Maturano, pero los dialoguistas llegaron a un acuerdo con el Gobierno la semana pasada y tratan de que la tregua alcance a todos los sindicatos que la integran.Así, la fracción moderada de la CGT apostaba a que el paro del transporte no se iba a hacer a partir de la instancia de diálogo abierta con tres funcionarios clave de Javier Milei, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.En la reunión de la Casa Rosada, la CGT logró que el Gobierno diera marcha atrás sobre el artículo anti-bloqueos de la reforma laboral y aceptara consensuar la reglamentación de ese punto en una mesa de diálogo tripartita para atenuar sus reclamos. Sin embargo, los sindicatos del transporte esperan que se arme una comisión con la Secretaría de Transporte para analizar sus reclamos salariales.En las últimas semanas, la mesa lanzó el "estado de alerta y movilización" frente a la política "de ajuste que impulsa el Gobierno para la actividad ferroviaria, aerocomercial, transporte de de carga y pasajeros; marítima y fluvial". Además del reclamo salarial, la agrupación se sumó al conflicto de aeronáuticos con la administración libertaria.