Arjol, uno de los diputados radicales que acompañó los vetos de Milei: No me veo en ninguno de los dos lados

El diputado radical por Misiones,, afirmó que no se ve ni armando un bloque propio ni expulsado de la bancada de la Unión Cívica Radical a pesar de haber acompañado los vetos del presidente Javier Milei a las jubilaciones y al financiamiento universitario., sostuvo Arjol al ser consultado por una expulsión o una ruptura interna de los radicales, luego de que él y cuatro legisladores más votarán acompañando al Gobierno.En declaraciones a Infobae, apuntó:“¿Por qué nos tendríamos que ir?”.“El bloque no tomó ninguna postura. Hubo una discusión. Nos pidieron que nos ausentemos o nos abstengamos. Pero de nuevo, ¿por qué?”, cuestionó específicamente sobre el debate de la Ley de Financiamiento Universitario.“No nos molesta que nos llamen ‘radicales peluca’.Lo que sí me molesta es la hipocresía”, lanzó en contra de parte de la UCR, que según él, “se quiere ir con el kirchnerismo”. “El problema no es que votemos divididos.”, apuntó.Y explicó que en la interna del histórico partido hay tres facciones: los que prefieren que al Gobierno le vaya bien, los “del medio” y los que pretenden que la administración de Milei termine mal, a donde ubicó a todo el ejército de Martín Lousteau.¿El bloque votará unido el presupuesto 2025, la privatización de Aerolíneas Argentinas y el fondo compensador del transporte?", cuestionó a sus compañeros y remarcó que hay temas que, aún excluyendo a los “pelucas” sacudirán la interna.Tras votar a favor del veto y en contra de las universidades nacionales, la agrupación “Sumar” de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones pidió que no siga formando parte del plantel de profesores donde es docente de Derecho Privado 2, una materia equivalente a “Sociedades” en la carrera de Abogacía.En una nota dirigida al Consejo Directivo, los estudiantes consideraron “inadmisible” el voto de Arjol. Por eso, reclamaron al órgano de gobierno universitario que tome una posición “clara y contundente” al señalar que Arjol “no puede seguir formando parte de la comunidad académica”.El diputado nacional minimizó el planteo. Recordó que hace 16 años que es docente y que 12 trabajó gratis. Luego, aseguró que la agrupación que lo atacó es un apéndice del Frente Renovador de la Concordia, el oficialismo misionero. “Son todos empleados de la Municipalidad de Posadas”, afirmó.