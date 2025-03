Lousteau repudió la agresión que sufrió Manes: "Hay que defender nuestra democracia de los ataques del presidente Milei"

En uno de los hechos más graves desde que el Congreso volvió a funcionar en 1983, un diputado opositor fue golpeado por asesores oficialistas. Ahora entendemos por qué no querían periodistas cerca. Mi solidaridad con @ManesF y, más que nunca, reitero la necesidad de defender… — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 2, 2025

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR),, repudió las agresiones que sufrió el sábado por la noche en la apertura de sesiones ordinarias el legislador radicalpor parte deLousteau publicó un descargo en su cuenta de X sobre el hecho: "En uno de", lamentó el radical."Ahora. Mi solidaridad con @ManesF y, más que nunca, r", concluyó el senador.El diputadopresidente del bloque Democracia para Siempre, presentó una denuncia contra Santiago Caputo por "amenazas", luego de su encontronazo con Facundo Manes tras la apertura de sesiones.Esto habría sido acordado en una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, Juliano y el propio Manes, quien no se quedó a realizar la denuncia.En la reunión se acordó también la entrega de las imágenes de las cámaras del recinto. Participaron además de la reunión el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y los diputados de Izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo.En declaraciones a la prensa, el radical contó cómo fueron las amenazas que recibió por parte de asesor presidencial. "Cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la Justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo: 'No va a hablar de la criptoestafa, de dos jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto un día antes de que empiece a funcionar el Senado. Ahí", relató el legislador.Y continuó: "Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo". Luego, el diputado contó el cruce en el pasillo: "como diciendo te voy a poner todo el aparato del Estado a perseguirte".. Alguien que estaba con él, no lo conozco. Bajaron de la escalera a buscarme a mí", relató Manes al tiempo que alertó: "Si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados,". La comparación se dio porque al mismo tiempo que el asesor increpaba al diputado radical, la seguridad del Congreso no dejaba salir del recinto a los periodistas aceditados.En ese sentido, manifestó: "Esto es un vandalismo, Milei nos está llevando a ser un país bananero.Esto no es una república". "Por favor, tomemos conciencia, que", advirtió.Y expresó para concluir: ", porque cuando la sociedad tiene miedo el mundo se detiene y nadie hace nada. Yo no tengo miedo, estoy limpio. Dono mi sueldo a la medicina y me metí a la política para cambiarla, no como ellos para abusar del poder".