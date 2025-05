Facundo Manes lanzará un movimiento por fuera de la UCR y su hermano renunció a la presidencia de la Convención Nacional

El diputado nacional Facundo Manes decidió alejarse del radicalismo y poner en marcha un nuevo movimiento por fuera del partido. Como parte de esa decisión, su hermano, Gastón, renunció a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR, con una carta con duras críticas al presente de la agrupación tricentenaria.El acto de lanzamiento se hará el viernes en Tigre y buscará movilizar a sectores de la sociedad civil y militantes que no son contenidos por las organizaciones partidarias. En ese sentido, buscará convocar a radicales, peronistas y ciudadanos sin afiliaciones, con un posicionamiento opositor al gobierno de Javier Milei.Según pudo saber Infobae, el objetivo es presentarse en las próximas elecciones con el nuevo espacio político. Aunque no descarta presentarse en los comicios locales, la idea será participar de la contienda electoral de octubre.Gastón Manes presentó hoy su renuncia a la presidencia de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) con fuertes críticas al presente del partido: ”En lugar del ‘nadie se salva solo’ ha primado un ‘sálvese quien pueda‘".En una carta dirigida al presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau, y a los afiliados, Manes expresó su decisión de abandonar tanto su cargo como convencional nacional por la provincia de Buenos Aires como la presidencia de la Convención Nacional.De acuerdo con la misiva, Manes afirmó que su decisión no fue tomada a la ligera, sino tras un proceso de reflexión que lo llevó a constatar lo que describió como una “deriva” en el partido. Según el texto, el dirigente lamentó que la UCR haya dejado de ser una comunidad de pensamiento y acción para convertirse en una “confederación de posturas provinciales”, donde predominan las urgencias locales y los pactos circunstanciales.En su renuncia, Gastón Manes reafirmó su compromiso con los principios del radicalismo, como la defensa de una democracia auténtica, no subordinada a intereses corporativos, y el sueño de progreso para la clase media. Según el texto, el dirigente manifestó que su decisión de abandonar los cargos no implica un alejamiento de sus ideales, sino una forma de mantenerse fiel a ellos. “Renuncio porque soy fiel a mis principios, no a los cargos”, escribió.El ahora ex presidente de la Convención Nacional concluyó su carta con la definición de que continuará del lado de quienes creen “en una política digna, basada en el debate y la participación colectiva”. Su renuncia, según expresó, busca ser una apelación para que el partido “recupere su sentido nacional, su doctrina y su vocación transformadora”.