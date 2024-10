La comandante de Estados Unidos Laura Richardson advirtió que la democracia está bajo ataque

La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, participó de la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, donde lanzó una fuerte advertencia sobre el estado actual de la democracia a nivel global. En una entrevista con la periodista Cristina Pérez, Richardson afirmó que la democracia “está bajo ataque” y destacó un intento de “cambiar el orden mundial”, subrayando la importancia de la unidad entre los países de la región.

La comandante también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la seguridad económica y nacional, instando a los países democráticos a unirse frente a amenazas comunes. Hizo un llamado a analizar situaciones como la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis en Venezuela como ejemplos de los desafíos que enfrenta el continente.

En el marco de los 200 años de relaciones entre Argentina y Estados Unidos, Richardson abordó la potencial visita del presidente Javier Milei a China, asegurando que esto no afectaría la relación bilateral.comentó, enfatizando que cada país tiene el derecho a tomar decisiones soberanas.Sin embargo, no eludió la polémica sobre la construcción de una base espacial china en Neuquén, cuestionando sus verdaderas intenciones:. Richardson expresó preocupación sobre el tipo de inversión que realmente representa esta base.Además, criticó la falta de prosperidad en la región a pesar de su abundancia en recursos energéticos, subrayando que las ganancias no reflejan el potencial del área. Resaltó la inversión de más de 300 compañías estadounidenses en Argentina, afirmando que estas representan una forma de inversión respetuosa y legal.Como primera mujer en liderar el Comando Sur, Richardson también abogó por un aumento en la representación femenina en las fuerzas armadas, expresando su deseo de ver a más mujeres en roles estratégicos., concluyó.