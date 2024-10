ATE anunció un paro de 36 horas y movilización para el martes 29 de octubre

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y movilización para el próximo 29 de octubre en reclamo de una inmediata reapertura de las paritarias y un aumento salarial. La medida de fuerza comenzará a partir de las 12, con una protesta al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.Tras un Plenario Federal, uno de los gremios estatales más grandes del país definió por votación unánime realizar un paro total de actividades por 36 horas para exigir al Gobierno la inmediata reapertura de las paritarias y un aumento que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante la gestión de Javier Milei.“No nos bancamos más a este Gobierno. Tenemos que profundizar el plan de lucha. Los salarios de los estatales ya no alcanzan para garantizar una vida digna. Tenemos que frenar a Milei antes que termine de aniquilar el derecho constitucional a una retribución justa”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.“El Gobierno miente, se abraza a la casta y pierde apoyo popular. Tenemos que seguir en la calle y debemos poner en evidencia a Sturzenegger. Este es un funcionario que durante meses actuó en las sombras y su maldad no tiene límites. Hasta ahora la sacó bastante barata”, agregó el dirigente sindical.Con respecto al protocolo de seguridad que pueda desplegar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich el día de la protesta, el dirigente indicó: “Esperamos no tener que sufrir la represión de las protestas ni que el Ministerio de Seguridad implemente procedimientos ilegales. La paz social no la tiene que garantizar ni la Policía ni la Justicia, la tienen que asegurar los Gobiernos con sus políticas”.Además del conflicto salarial, ATE reclamará por el cese de los despidos en el sector público, contra el cierre de organismos y la reforma del Estado que impulsa el Gobierno, y no se descartan protestas sobre las rutas en distintos puntos del país. En la semana se convocarán a asambleas en todos los organismos que adhieran a la medida.En lo que va del año, la pérdida del poder adquisitivo para la Administración Pública Nacional superó el 34%: es decir que en 8 de los primeros 9 meses del año los incrementos otorgados se ubicaron por debajo de la inflación.Cabe recordar que durante el último encuentro realizado el 30 de agosto, ATE rechazó el ofrecimiento del 2% para septiembre y 1% para octubre, el cual fue aceptado por el otro gremio estatal Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.