El Gobierno advirtió que podría intervenir la AFA si realizan la elección de autoridades que fue suspendida por la IGJ

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ),, advirtió que el Ministerio de Justicia podría intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si finalmente realiza mañana la Asamblea que fue suspendida en la que se iba a votar la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia -opositor al Gobierno- como presidente de la entidad y renovar el resto de las autoridades del Comité Ejecutivo.“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque”, remarcó Vitolo tras la suspensión de las elecciones de mañana hoy en diálogo con Radio Rivadavia.En ese sentido, el titular de la IGJ remarcó: “Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo:, prescripto en el artículo 239 del Código Penal.A fines de septiembre, Talleres -a cargo de Andrés Fassi, enfrentado con la AFA- cuestionó ante la IGJ la convocatoria realizada para renovar el mandato del actual presidente. Ante lo que el organismo dependiente del Poder Ejecutivo, también enfrentado con la AFA por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), resolvió ayer que la convocatoria es irregular e ineficaz.Sobre la Asamblea, la IGJ consideró que la elección de autoridades se anticipó casi un año y esto podría afectar los intereses de Talleres y de otros clubes porque aún falta que se ejecute el 25% del mandato actual. También objetaron otras cuestiones reglamentarias y modificaciones estatutarias que quería realizar la AFA. “Fue un estatuto de una cosa grave porque”, consideró Vitolo, en referencia al proyecto de incorporar al Consejo Directivo a tres integrantes “con voz, pero sin voto” que debían ser funcionarios políticos en ejercicio, como Presidente o vicepresidente de la República, gobernador o vicegobernador provincial, diputado o senador nacional.“Esto no solo viola el estatuto de la FIFA, que no permite la injerencia política en las instituciones, sino que también viola el Código Civil y Comercial de la Nación porque este código establece que las asociaciones civiles de segundo y tercer grado en el caso de la AFA, los miembros del comité ejecutivo del consejo directivo deben ser asociados”, apuntó.También rechazó la reforma estatutaria por la pretensión de extender el número de mandatos: “El estatuto decía cuatro años y ahora quieren llevarlo a cinco. Esto viola la Ley Nacional del Deporte, donde se establece que no pueden tener más de tres mandatos, un mandato y dos reelecciones consecutivas; pero ellos quieren llevarlo a cinco. Eso es violatorio de una ley nacional y eso lo saben ¿O piensan que no tienen asesores jurídicos?”.“Esto no tiene nada que ver ni con las Sociedades Deportivas ni con los negocios del fútbol, es un tema jurídico y de control de legalidad sobre una asociación civil. Y nosotros cumplimos las funciones que tenemos que cumplir”, determinó Vitolo.Ante el freno de la IGJ, el organismo deportivo se presentó ante la Justicia para solicitar una medida cautelar que garantizara la realización de la Asamblea convocada para mañana. El juez Ricardo Pettis rechazó el pedido, pero. Además, una apelación al fallo de la IGJ (que aún no se concretó) debería concederse con efecto suspensivo y no devolutivo -de acuerdo al artículo 243 del Código Procesal- lo que significa que se suspenden los efectos de la decisión recurrida.Frente a esto, los directivos de la AFA desconocen la decisión de la IGJ y aseguran que mañana harán igualmente la Asamblea, convocada en el predio de Ezeiza.