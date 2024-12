Revés para Milei: la Justicia falló a favor de la AFA y suspendió las SAD

La Cámara Federal de San Martín falló a favor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y dejó sin efecto el articulo que permitía que capitales privados ingresen a los clubes. Esto significa que quedan prohibidas las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), al menos momentáneamente, hasta que se dicte la sentencia definitiva.Esta determinación de la Sala I es crucial para Claudio Chiqui Tapia y la presentación de su medida cautelar , ya que significa un triunfo judicial sobre el gobierno de Javier Milei. Así, quedan anulados algunos artículos pertenecientes al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, además de los artículos del Decreto Reglamentario 730/2024.Este deseo de implementar las SAD es una de las principales disputas que enfrenta Milei desde su asunción, pero hasta el momento no obtuvo resultados favorables. Lo manifestó cada vez que pudo, incluso luego de que Botafogo gane la Copa Libertadores el pasado sábado.La resolución fue firmada por los jueces de Cámara Marcelo Darío Fernández, Marcos Moran, y Juan Pablo Salas, además del secretario Matías José Sac, en el marco de la causa N° 22121.El fallo es una respuesta luego de que el Gobierno Nacional haya salido favorecido anteriormente, con una medida que apoyaba el recurso de apelación del Estado Nacional ante la medida que le otorgaba a la AFA de suspensión cautelar de los efectos del decreto. El mismo imponía cambios sustanciales en la estructura jurídica de los clubes, habilitando la obligatoriedad de la sociedades anónimas.Los jueces de cámara argumentaron su decisión, sosteniendo que "existe un estado de necesidad”. Esto significa que en dicho estado, las entidades deportivas corren el riesgo de una reparación imposible por los cambios propuestos por el DNU 70/2023, algo que puede afectar directamente su existencia.La AFA estipuló que estos artículos del decreto atentan de forma directa contra el "derecho de libre asociación", al forzar que los clubes acepten la afiliación de capitales privados y la posterior transformación en SAD. Esto va contra los estatutos y la estructura histórica.Además, sostuvo que las medidas implementadas en el DNU no son de necesidad ni de urgencia, y tampoco responden a una emergencia, por lo que no se precisa la inmediatez de su aplicación. Estos argumentos fueron respaldados por el tribunal.Asimismo, la AFA sostuvo en su expediente que dichas modificaciones están apuntadas únicamente al beneficio de un sector que es minoría y que no es algo que represente el interés ni la necesidad general de la ciudadanía y los socios de los clubes.Otros de los puntos clave es que el decreto modifica cuestiones que alteran directamente los derechos de las asociaciones deportivas en la libre decisión de su funcionamiento y su composición. Esto, basado en los postulados clave de las asociaciones civiles sin fines de lucro.