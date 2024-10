Renunció el presidente del INTA por algunas diferencias con el Gobierno

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Cruz Molina Hafford, presentó su renuncia a su cargo y señaló que existieron "algunas diferencias" entre los pedidos del Ministerio de Economía y su propuesta de gestión. Desde el sector temen por un ajuste ya que"Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia al cargo de presidente del INTA, quedo a su disposición y del Presidente de la Nación. Agradezco especialmente al Consejo Directivo Nacional del INTA y a nuestro equipo por su dedicación y compromiso", señaló Molina en e un escrito difundido el martes.En el mismo, manifestó sentirse "orgulloso de los logros alcanzados y confío en que el INTA continuará trabajando al servicio de la Argentina, por el bienestar de los productores y la sociedad toda". "Estoy agradecido por la oportunidad, orgulloso de trabajar en INTA y quedé a disposición para la transición", remarcó Hafford.La renuncia fue presentada por al ministro de Economía, Luis Caputo, y no así al presidente Javier Milei.Ante la consulta de NA sobre los motivos de su renuncia, el ahora ex titular del INTA señaló al medio Bichos de Campo que "tuve alguna diferencia entre los pedidos del Ministerio y mi propuesta de gestión".Según consigna la información de NA, uno de los motivos de su alejamiento habría sido la presión de Caputo para que el INTA profundice el ajuste, achicamiento y retiro voluntarios de sus empleados.En septiembre se lanzó un retiro voluntario en el INTA para intentar reducir su plantel actual de unas 6.700 personas en unos 900 puestos y ese operativo fue renovado hace pocos días, debido a la escasa acogida que tuvo entre el personal, ya que, apenas se habían inscripto unos 250 empleados.