Quintela confirmó que se reunirá con CFK: "Hay espacio para el diálogo"

El gobernador de Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que el viernes se reunirá con Cristina Kirchner en el marco de la interna por la presidencia del Partido Justicialista (PJ). "Hay espacio para el diálogo", señaló el mandatario provincial al mostrar optimismo por el encuentro cara a cara con la expresidenta. "Nos miraremos a la cara, nos daremos un abrazo, un beso, estrecharemos las manos y vamos a conversar. Es muy difícil comunicarse a través de tuits", señaló.“Mantengo mi postulación y queremos la competencia. No le quito ningún tipo de mérito, por supuesto que tiene todas las condiciones para hacerlo pero me parece que tiene condiciones para estar un poquito más por encima de una pelea por el PJ”, expresó en nota con ElDestape.Para Quintela, "el peronismo tiene que volver a renacer con mucha fuerza, y volver a ponerse de pie y empezar a marchar”. Explicó que "para la competencia", y remarcó la importancia de que "los afiliados se puedan expresar, hace mucho tiempo que no se expresan".A su vez, valoro las comunicaciones personales entre las personas o anuncios de candidaturas al calificar como "muy difícil" comunicar a través de tuits. "Creo que el diálogo es fundamental y creo que aún, haciendo el proceso electoral, hay espacio para el diálogo". "El día estaba prácticamente confirmado, es el viernes, pero no estaba confirmada la hora y el lugar", reveló Quintela sobre los detalles del encuentro con Cristina Kirchner."A mi me interesa sobre todas las cosas que se dé el proceso, que la gente pueda participar, que se de naturalmente y se nos dé la oportunidad naturalmente tanto a ella como a mi la posibilidad de recorrer las provincias y llevar las propuestas. Tanto Cristina como yo vamos a hacer una campaña positiva”, concluyó sobre el tema.