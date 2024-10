Pago QR en los subtes: crecen las quejas contra Mercado Pago por parte de billeteras competidoras

La apertura de los medios de pago alternativos a la tarjeta SUBE en los subtes despertó algunas quejas en el sistema financiero por el doble rol que asumirá Mercado Pago. La fintech de Marcos Galperín fue adjudicada por Emova para prestar el servicio de adquirencia en los pagos QR, que deberá estar en funcionamiento el próximo diciembre. Dado que se trata de un sistema interoperable, Mercado Pago deberá facilitar la documentación de acceso al sistema a todas las billeteras que quieran participar, es decir, a sus propias competidoras.Por lo menos en cuatro empresas de billeteras virtuales señalaron ante Infobae su malestar por la creciente sospecha de que el doble rol de Mercado Pago (adquirente y billetera) puede perjudicarlos. Esa posición le permitiría diseñar el estándar a su conveniencia, no compartir a tiempo la información con sus competidores o bien hacer ambas cosas a la vez. El conflictivo antecedente de la disputa entre la empresa y los bancos por la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, resuelto tras dos años de disputas, alimentó las quejas.“Les regalaron la principalidad, vamos a pasar del monopolio SUBE al monopolio Mercado Pago”, señalaron en una de esas compañías. Con esa palabra, definen a la situación en la que se acostumbra al usuario a que hay una sola billetera que sirve para pagar el subte mientras todas las demás recién comienzan el proceso de integración.Cuando el Gobierno anunció la apertura del sistema SUBE, no había certeza sobre la inclusión de los pagos QR ya que se dudaba sobre si eran adecuados para usar en las largas filas del transporte público. De hecho, en América Latina solamente en Chile se usa el QR para el transporte. Pero finalmente se incluyeron junto a las tarjetas de débito y crédito contactless y los pagos con celulares NFC. En los bancos advierten que esa decisión para Mercado Pago fue crucial, justamente por el hábito de los consumidores. Si los argentinos se acostumbran a pagar día a día subtes y colectivos acercado una tarjeta o un celular a un lector, tal vez ese hábito reemplace al de pagar con QR en los comercios, el terreno en el que Mercado Pago es líder.El QR para el transporte público no es igual al utilizado en los comercios. Se lo llama “QR comprador” y utiliza otro estándar tecnológico que reduce tiempos, ya que de otra forma no sería viable usarlo en el transporte. “A diferencia del QR que se usa en el comercio, este estándar no está regulado por el BCRA. Por lo tanto, Mercado Pago puede armarlo a su medida y compartirlo con el resto cuando quiera. Ya nos pasó”, se lamentan en otra billetera.Ante la consulta de Infobae, en Mercado Pago se limitaron a decir que “es falso” que estén ocultando o retaceando los documentos con la información para integrarse al sistema y que los mismos “todavía no fueron hechos”. En ese sentido, aseguraron que el estándar para el QR a utilizar en el transporte saldrá de “un trabajo conjunto” entre los distintos actores del sistema.En Emova, la concesionaria de los subtes porteños, explican que la intención de la empresa es que se incluyan la mayor cantidad de medios de pago posibles para acceder al subte, sin exclusiones y con la incorporación de todas las opciones disponibles. El anuncio del propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, puso la fecha de diciembre. Emova ya comenzó la instalación de una primera tanda de 600 máquinas validadoras para que, para esa fecha, en cada acceso al subte de la ciudad haya al menos un molinete en el que se pueda pagar con tarjetas, celulares o QR, en paralelo a los molinetes en los que se pagará con la SUBE.Luego de “contactar a varias empresas”, según explican en Emova, la concesionaria otorgó la adquirencia para los pagos QR a Mercado Pago al mismo tiempo que hizo lo propio con la adquirencia para tarjetas y celulares NFC con otras dos empresas.