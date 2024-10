Era Milei: la inversión educativa nacional se redujo 40% en 2024, la caída más grande desde 1992

En medio del reclamo universitario por mayor presupuesto, un informe reveló que, si se analizan los fondos vigentes para la función “Educación y Cultura” dentro del presupuesto nacional. Si se miran solo los fondos de la Secretaría (ex Ministerio) de Educación de la Nación,Así lo determinó el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que demostró que el recorte aplicado sobre el sistema educativo es casi del doble del ajuste general del gasto público nacional (21,1%), según surge de comparar la ejecución de 2023 con el crédito vigente de 2024, es decir, la educación recibió un ajuste mayor que el resto del Estado algo que no se revertirá en 2025, según lo proyectado en el presupuesto.Lo más llamativo, a diferencia de lo que asegura el presidente Javier Milei,, es decir las escuelas, que para la educación superior. Entre 2023 y 2024 (con datos al 22 de septiembre), el recorte de fondos para las universidades fue del 30%. En ese mismo lapso, las caídas fueron del 71% para Conectar Igualdad, 64% para infraestructura y equipamiento, 57% para acciones de formación docente, 57% para formación tecnológica, 55% para fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y 54% para becas a estudiantes: esos programas se dirigían a los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria).A estos recortes hay que sumarles, que suponía un aporte de la Nación a los salarios docentes (con una caída del 93%).El ajuste de la inversión educativa nacional aplicado este año no tiene antecedentes en lo que va de la democracia y, como la de 1989 (con un ajuste educativo nacional del 24%) o la de 2002 (con un ajuste del 15%).Solo hubo una reducción interanual similar en 1992 (con una caída del 41%), como consecuencia de la Ley 24.049 de 1991, que estableció la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios de la órbita nacional a las provincias, en el marco de una reforma estructural del Estado. En los años posteriores del menemismo, la inversión educativa volvió a crecer de la mano de la creación de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y General Sarmiento (UNGS) en 1992, La Rioja (UNLaR) y Patagonia Austral (UNPA) en 1994, Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF) y Villa María (UNVM) en 1995.Entre 2023 y 2024,(+115,8%)(+32,2%). De las 29 “funciones” que contempla el presupuesto nacional, “Educación y Cultura” (-40,2%) figura entre las 11 que recibieron los mayores ajustes. Si se mira el presupuesto por áreas de gobierno (y no funciones),. También supera los recortes en los ministerios de Seguridad (-17,7%), Defensa (-17,8%) y Economía (-26,7%), entre otros, según señala el informe.El Ministerio de Educación había recibido el 6,4% del presupuesto nacional en 2023, mientras que en 2024 la participación de la Secretaría de Educación se redujo al 4,6% del presupuesto. En el mismo lapso, la participación de la función “Educación y Cultura” en el presupuesto nacional se redujo del 7,3% en 2023 al 5,5% en 2024.QUÉ SUCEDERÁ EN 2025 SI SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE MILEISi bien el proyecto de presupuesto para el año próximo prevé un aumento interanual de los recursos para educación con respecto al de este año,, según lo muestra el informe de Argentinos por la Educación.Si se la mide como porcentaje del PBI, la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%). Si es tomada como porcentaje del presupuesto nacional, la Secretaría de Educación recibirá el 5,1% en 2025, por debajo del 6,4% recibido en 2023. En tanto, la inversión en la función “Educación y Cultura” será de 5,8% en 2025, por debajo del 7,3% de 2023. Como en años anteriores, la Seguridad Social (52,5%) y el Servicio de la Deuda Pública (8,7%) serán los principales rubros del presupuesto nacional en 2025.Al analizar los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, surge que los fondos para universidades (“Desarrollo de la educación superior”), que motivó el conflicto expresado en dos marchas federales –en abril y octubre– y, actualmente, la toma de universidades públicas y el plan de lucha anunciado por los sindicatos en todo el país.