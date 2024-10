El titular de Anses consideró que la motosierra de Milei a los jubilados "es una sensación

El titular de la Anses,, descartó que los jubilados fueron quienes más poder adquisitivo perdieron durante los primeros 11 meses del gobierno de Javier Milei, citó a Aníbal Fernández y dijo que la motosierra es "una sensación".“Da la sensación de que los que mayor motosierra recibieron fueron los jubilados”, le consultó el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre al titular del Anses que respondió: “”. “La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del gobierno que se expresa en los números”, indicó.El funcionario mencionó que durante la gestión de Milei la Asignación Universal por Hijo subió 300% y la Tarjeta Alimentar 235%, pero ninguna de estas dos políticas impactó o alcanza a los jubilados que fue por lo que le consultaron. Es más las jubilación mínima (que cobra más de la mitad de los beneficiarios) cayó 2,5% real (es decir, considerando el efecto de la inflación) en agosto de 2024 con respecto a noviembre de 2023 (último mes completo de gestión de Alberto Fernández). Mientras que los haberes superiores a la mínima aumentaron 5,9% real. La diferencia en la variación entre los 2 tipos de jubilaciones reside en queComo ya lo había adelantado al exponer el Presupuesto 2025,, así, básicamente seguirán perdiendo contra la inflación. Según explicó el funcionario el bono -que no se actualiza desde marzo de este año- debe funcionar como una “muleta” y lo ideal es que el crecimiento genuino de la economía permita una actualización de los haberes sin depender de pagos extra. Mientras tanto los jubilados cobran 250 mil pesos para vivir.“Se habla de la vulnerabilidad pero nosotros hemos cruzado información y, hacen declaración de Bienes Personales, tienen inmuebles y automóviles”, contó. Y responsabilizó a las gestiones anteriores: "Generaron 250% de inflación y les hicieron perder 40% en 2023 el poder adquisitivo real, pero generan una fantasía, una quimera, una ilusión, nosotros somos realistas y”.Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma para elevar la edad jubilatoria, que en el régimen general hoy es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, el director ejecutivo de Anses recordó que el punto 9 del Pacto de Mayo firmado por 20 gobernadores prevé una reforma previsional. “Yo creo que en el marco de una reforma previsional que se debe la Argentina por tener el sistema quebrado y porque”, apuntó. Aunque aclaró que la modificación debe analizarse dentro de una reforma global.Ante la pregunta de un aumento a las jubilaciones De los Heros no ofreció un panorama positivo ni mejor para los jubilados: “En la medida de que podamos salir debajo de la lona que nos han dejado con crecimiento económico, manteniendo el equilibrio fiscal, emisión cero e inflación cero, el país va a disponer de mayores recursos”.“Acá lo que tenemos que entender es que el crecimiento es generación de riqueza y eso únicamente lo pueden hacer los privados; el Estado no genera riquezas, el Estado cobra impuestos y gasta.y ahí podemos discutir cómo asignamos esos recursos extra y los jubilados van a estar en prioridad”, completó.