Cómo sigue la investigación por la muerte de Liam Payne y cuándo su familia podría repatriar el cuerpo a Reino Unido

El padre de Liam Payne, Geoff Payne, arribó este viernes a Buenos Aires para involucrarse en la investigación sobre la muerte del ex integrante de la banda británica One Direction. De esta manera, buscará acelerar lade su hijo para llevarlo de regreso al Reino Unido. La decisión dependerá del juez y el fiscal Marcelo Roma, que subroga la fiscalía N°14, a cargo de una investigación por "muerte dudosa".Alrededor de las 15, Geoff Payne ingresó a la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense en Balvanera para reconocer el cuerpo de su hijo. También pidió autorización ingresar a la habitación del hotel Casa Sur para retirar las pertenencias de su hijo que no tuvieran interés para la investigación.Según pudo saber Clarín, todavía no se había solicitado al juez la autorización para repatriar el cuerpo de Liam por lo que descartaban -al menos en principio- que pudiera hacerse este viernes.Si bien podrían autorizar el traslado del cuerpo, restan los resultados de los, que son clave para lo que ocurra con la investigación y que podrían demorar el trámite.El fiscal Marcelo Roma y la secretaria María Florencia Lavaggi se encargaron personalmente de tomar las declaraciones de los testigos porque el foco -según confirmaron- no está puesto sólo en "reconstruir las circunstancias de la muerte del músico" sino también "en determinar la eventual intervención de terceras personas en los sucesos previos al deceso de la víctima".En esa línea habíanque estuvieron con él. Los empleados describieron la hora previa al deceso y un conflicto que se trasladó al lobby del hotel, precisamente con las dos mujeres que reconocieron haber estado en su habitación entre las 11.30 y las 16.Liam Payne había contratado a dos "escorts" a través de una aplicación y, cuando se retiraron, se negó a pagarles. Esa discusión se trasladó a zonas comunes del hotel donde había otros huéspedes y fue así que empezaron los disturbios. Luego regresó a su cuarto y fue allí donde comenzaron los destrozos en la habitación advertidos por personal del hotel.Otros dos elementos serán clave para la investigación y para determinar si hubo responsabilidad de terceros en la situación previa a la muerte.¿Dónde estaban las personas que lo acompañaban?La venta de drogas apuntaría directamente a un empleado del hotel aunque todavía no está claro cuándo pasó. Las mujeres que estuvieron con el ex One Direction declararon haber consumido alcohol pero no drogas.De acuerdo con ese testimonio, en solo una hora Payen habría consumido estupefacientes que le provocaron una especie de brote y que podría haber derivado en su muerte.Otro de los nombres que surgió tras el fatal hecho es el del empresario Rogelio Nores, amigo del artista y una de las personas a las que habría visitado en Buenos Aires en reiteradas oportunidades.