Germán Martínez le exigió a Milei que le pida disculpas a Cristina: "Se pone más violento y más fascista"

Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, hizo un enérgico llamado al arco político para que se pronuncie frente a los recientes comentarios de Javier Milei sobre Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones a C5N, Martínez calificó las afirmaciones del Presidente como un ataque directo "contra la democracia" y manifestó su preocupación por la falta de respuesta de otros partidos políticos. "Los dichos de Milei son de una enorme preocupación", afirmó, subrayando que esta retórica no tiene cabida en un sistema democrático.

Martínez no dudó en comparar las palabras de Milei con épocas oscuras de la historia argentina., advirtió, enfatizando que el problema del Presidente radica en su postura agresiva hacia la democracia., agregó, instando a que el mandatario debería ofrecer disculpas de inmediato por sus declaraciones.El comentario que desató la controversia ocurrió en una entrevista, donde Milei expresó que le "encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”. Esta frase generó una respuesta contundente de la expresidenta, quien utilizó sus redes sociales para expresar su descontento: "Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas… tu Gobierno es un fracaso".Martínez también dejó un mensaje claro para los peronistas que han decidido cenar con MileiSu declaración refleja un sentimiento de indignación y la necesidad de una respuesta unida frente a lo que considera un ataque a la integridad del sistema democrático argentino.