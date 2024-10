Milei cumple 54 años: cómo es la fiesta en Casa Rosada que le armó Yuyito

Hoy es el cumple años del presidente Javier Milei y celebrará sus 54 años con una fiesta en la Casa Rosada, organizada por su novia, la ex actriz y conductora de TV Amalia "Yuyito" González. Además, será agasajado con un brindis al mediodía en Balcarce 50 donde tendrá un rol muy especial su hermana, Karina Milei.La fiesta para celebrar al mandatario tendrá alrededor de 50 invitdados y empezará a las 13 horas en el Salón Norte. "Irán sus amigotes", describió una fuente del Gobierno a El Destape. Participarán además los funcionarios más allegados de la Casa Rosada.Se espera la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe Lisandro Catalán, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente porque viajó este lunes a Estados Unidos para reunirse con el FMI.Según supo la agencia Noticias Argentinas, se servirá un lunch, con la intención de saludar al libertario que, por primera vez, festeja su natalicio desde la asunción a la presidencia el 10 de diciembre de 2023.Desde la Rosada descartaron que fuera a asistir a la fiesta el expresidente Mauricio Macri. "No va a haber personas de renombre de la política", aseguraron fuentes gubernamentales a El Destape. Luego del acuerdo explicitó entre ambos con las modificaciones en la Secretaría de Energía, las últimas declaraciones que dio el exmandatario sobre el jefe de Estado fueron este lunes durante una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "La gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial", describió Macri y profundizó: "Votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación, no está haciendo algo distinto de lo que propuso".