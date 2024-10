De cara a nuevas negociaciones con el FMI, el Gobierno consiguió préstamos del Banco Mundial para repuntar la economía

Muy buena reunión con @LuisCaputoAR. El Banco Mundial está listo para acompañar a la Argentina con más de US$ 2000 millones en nuevos préstamos en las áreas de protección social y educación y en apoyar a los más pobres en su acceso al transporte y la energía. #WBGMeetings pic.twitter.com/TM1ZmWEG96 — Carlos Felipe Jaramillo (@CF_Jaramillo) October 22, 2024

En el marco de su visita a Washington, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, negoció nuevos préstamos con el Banco Mundial que repunten la economía argentina y reiteró que la salida del cepo no tiene fecha.El primer día participó de una reunión en las oficinas del Council on Foreign Relations (CFR), un prestigio think tank abocado a temas de política internacional que tiene su sede central en Nueva York, y se reunió con Carlos Felipe Jaramillo, que luego de ese encuentro anunció un préstamos adicional por USD 2000 millones para la Argentina “en las áreas de protección social y educación".La salida del cepo no tiene fecha, reiteró Caputo en la capital estadounidense, según pudo saber LA NACION. El jefe del Palacio de Hacienda se preocupó por remarcar, tal como ya ha dicho antes el presidente Javier Milei, que la liberación de los controles de capitales que mantienen atenazado al dólar solo puede llevarlo adelante si logra convencer al Fondo de que firme un nuevo cheque para la Argentina.Caputo solo debe cerrar las últimas revisiones para abrir formalmente la nueva discusión con el FMI. De esta manera, intentará conseguir fondos frescos para afrontar la recesión económica, aunque para llegar a esa instancia debe convencer primero al staff y luego al board, donde tiene un papel singular el respaldo de la Casa Blanca.Mientras perfila la discusión con el organismo, Caputo cerró cuatro nuevos préstamos con el Banco Mundial por USD 2000 millones para contener la delicada situación en el país.El ministro de Milei seguirá este miércoles su ronda por los organismos multilaterales, cuando se espera que se reúna con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.