Licencias de conducir: el Gobierno anunció los cambios en el código de tránsito

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado,, anunció que el Gobierno prepara una serie de cambios para el código de tránsito, entre los que se destaca que no será necesario renovar de manera presencial la licencia de conducir."Habrá novedades muy significativas sobre cómo se renuevan las licencias de conducir. Va a salir una reforma muy integral del código de tránsito, por ejemplo, para que la renovación de la licencia no va a requerir ir presencialmente, va a ser como en Estados Unidos", apuntó el funcionario.En ese sentido, el economista remarcó que para llevar a cabo el trámite, no se requiere cumplir con exámenes teóricos ni prácticos (siempre y cuando el documento lleve menos de un año vencido).Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, advirtió que "de todos modos, las provincias tendrán que adherirse porque son trámites vecinales". Además, en diálogo con radio Mitre, aclaró que "muchas veces los municipios usan esto como mecanismo de recaudación".LA RENOVACIÓN PARA ADULTOS MAYORESFederico Sturzenegger aclaró cómo será la renovación de las licencias de conducir para los adultos mayores: "Cuando sos más grandes ese análisis lo tenemos que hacer más frecuente por una cuestión lógica. Igualmente, esto no quiere decir que una provincia no pueda cobrarle menos a los jubilados".