Al ritmo de "Fanático" de Lali Espósito, alumnos de la UNA se manifestaron en Once contra el veto de Milei

Estudiantes de Artes del Movimiento de la UNA, realizaron una acción colectiva en defensa de la Universidad Pública.



📍 Estación Once#SomosLaUniversidadPublica pic.twitter.com/ooL77MBvil — CONADU (@PrensaCONADU) October 23, 2024

En medio de los reclamos en contra del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) bailaron al ritmo de "Fanático" de Lali Espósito en la Estación Once para visibilizar el reclamo.Decenas de estudiantes colmaron el hall central de la estación cabecera del Ferrocarril Sarmiento mientras la gente grababa la situación. Al final de la muestra, corearon a los gritos: “universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”. También desplegaron una bandera con el lema "Movimiento UNA Resiste".La performance se difundió a través de las redes sociales, incluso la propia Lali reaccionó a una de las publicaciones con un emoji de corazón color negro. "La Universidad Nacional de las Artes (UNA) del movimiento realizó una intervención en la estación de Once. . 'Solo muero al estar quieto entre el ajuste y el aprieto', por eso nos movemos. Somos punta de lanza!", escribió el espacio político universitario a través de su cuenta de X.La canción de estilo pop rockero "Fanático", lanzada a fines de septiembre, no pasó desapercibida debido a la letra y el videoclip, ya que sus oyentes aseguraron que tiene múltiples indirectas para Milei, con quien viene teniendo cruces desde finales del año pasado.El conflicto por el presupuesto educativo comenzó a principios de año y se intensificó en las últimas semanas luego de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la ratificación del veto en la Cámara de Diputados, los estudiantes tomaron universidades públicas y el Frente Sindical profundizó su "plan de lucha" en coordinación con la FUA y con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores.