Ley de Bases porteña: El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Ciudad

El bloque deAl igual que la idea original, esta iniciativa busca reducir las facultades del Estado y avanzar con provatizaciones en diferentes áreas.En ese sentido, el espacio libertario, que es minoritario en el ámbito porteño, espera reducir a la mitad la cantidad de cargos jerárquicos en la administración local, reducir significativamente los impuestos y avanzar con laEntre las medidas más destacadas impulsarán laAl mismo tiempo, proponen que aquellas personas que no residan en el distrito empiecen a, cuando no se trate de casos de urgencia.Según detallaron se busca “incentivar el desarrollo económico de la Ciudad, adecuando la normativa referente a sus Polos económicos”; establecer “un sistema de prestación del servicio de salud que sea equitativo” y “proteger el derecho de trabajar y de transitar libremente”.Esta nueva normativa se insta al jefe de Gobierno,, a “la eliminación de competencias, funciones y responsabilidades que se evalúen como innecesarias”, así como también a “la fusión de dependencias y organismos con funciones y responsabilidades solapadas o redundantes”.“Comparando el organigrama del Gobierno de la Ciudad en 2007 con el de 2024, en los últimos 16 años se duplicó el tamaño del Estado. El empleo público aumentó un 75% en los últimos 20 años. Creció más que en provincias como Santiago del Estero, donde la estructura del mercado laboral depende directamente del Estado”, explicó al respecto Pilar Ramírez, que está al frente del proyecto.Y agregó: “”, entre ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, gerentes operativos y coordinadores.Por otra parte, solicitan la implementación de un, en el cual no podrán asistir menores a las manifestaciones. “En caso de encontrarse una persona menor de 13 años de edad” en las movilizaciones, “sin estar en compañía de sus progenitores, tutores o representantes legales o se encontrare en situación de peligro inminente a su integridad física, la autoridad pública que así lo constate deberá cursar inmediato aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires”, detallaron.