Tetaz afirmó que JxC "no existe más" y pronosticó que el PRO estará en la boleta con LLA en las elecciones 2025

Tras la ruptura de la UCR, el diputado nacional Martín Tetaz afirmó que la alianza Juntos por el Cambio "no existe más" a nivel nacional y situó al PRO del lado del oficialismo con vistas a las elecciones legislativas de 2025."Juntos por el Cambio en los lugares donde gobierna va a seguir existiendo, es un espacio electoral que va a funcionar a nivel local. A nivel nacional no existe más", opinó Tetaz en una entrevista con radio Rivadavia.En esa línea, el dirigente radical también describió al PRO como un partido con un "problema identitario" y sostuvo: "Medio que está comprometido a terminar en la elección al año que viene en la misma boleta que La Libertad Avanza".Con respecto a la ruptura del histórico partido, dijo que "hay un error en pensar que a alguien le importa si se rompió el bloque de la UCR". "Lo más importante es saber cómo vas a votar en lo que se viene", señaló."Entre Lousteau y De Loredo, yo nunca siembro diferencia, mi respuesta es estar con los dos", sostuvo.Vale recordar que la coalición Juntos por el Cambio fue el nombre adoptado por Cambiemos para las elecciones presidenciales de 2019, manteniendo los mismos socios: PRO, UCR, Coalición Cívica, entre otros. En noviembre pasado, el respaldo explícito de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al presidente Javier Milei en el balotaje contra el peronista Sergio Massa terminó por fracturar el espacio.Bajo el lema "militar la normalidad", el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el diputado Emilio Monzó están trabajando en la reconstrucción de Juntos por el Cambio (JxC) para consolidar un nuevo espacio de centro que reúna a sectores del PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista, alejados de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA).Larreta y Monzó han mantenido un diálogo constante durante los últimos meses junto a otros referentes de centro, pero fue recién el viernes durante un encuentro con productores rurales en Suipacha, provincia de Buenos Aires, cuando decidieron hacerlo público. En esa ocasión, estuvieron acompañados por los diputados Nicolás Massot y Álvaro González, además de otros colaboradores cercanos al ex jefe de Gobierno, como Marcelo Weschler y Maximiliano Corach.